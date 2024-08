Warnstreik beim Bayrischen Rundfunk

München. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten beim Bayrischen Rundfunk (BR) zu einem 48stündigen Streik aufgerufen. Der Ausstand startete am frühen Mittwoch morgen und sollte laut Ankündigung bis zu diesem Freitag um 3:59 Uhr andauern. Wie Verdi am Dienstag mitteilte, gilt der Aufruf für alle Betriebsteile des BR inklusive des Berliner Hauptstadtstudios. Dem Münchner Merkur zufolge lief auf allen Radiokanälen des Senders am Mittwoch morgen ausschließlich Musik aus dem Programm von Bayern 1. Der BR teilte gleichentags mit, alle Regionalnachrichten »und auch die Mittagsendungen aus den sechs Regionalstudios« würden entfallen. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Rundfunkleitung startet am Montag. (jW)