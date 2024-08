IfW: Häuser und Wohnungen wieder teurer

Berlin. Erstmals seit rund zwei Jahren sind Immobilien in Deutschland offenbar auf breiter Front wieder teurer geworden. Im zweiten Quartal seien alle Wohnsegmente – Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser – gegenüber dem Vorquartal im Marktwert gestiegen, teilte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Donnerstag mit. 2023 waren die Preise für Wohnungen und Häuser demnach so stark gefallen wie seit mindestens 60 Jahren nicht. »Die Trendwende auf dem Immobilienmarkt ist eingeläutet«, erklärte Jonas Zdrzalek vom IfW. Der Einbruch im Neubaugeschäft habe »das Angebot verknappt und damit die Preisdynamik unterstützt«. (AFP/jW)