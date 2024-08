Nebel des Krieges

Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov via Telegram/Handout via REUTERS Ein zersörtes Haus in Suscha in der Region Kursk nach dem ukrainischen Angriff

Am zweiten Tag des ukrainischen Vorstoßes auf russisches Gebiet im Bezirk Kursk ist die militärische Lage unübersichtlich. Die ukrainische Seite gibt keinerlei Stellungnahmen ab und will wahrscheinlich erst einmal abwarten, ob bei der Aktion etwas herauskommt, dessen man sich rühmen kann. Das war bei früheren ukrainischen Vorstößen auch so und legt eine Spur, was das Motiv dieses Angriffs mit Truppen sein könnte, über deren Knappheit die Ukraine sonst ständig klagt: Oben auf der Liste der Wahrscheinlichkeiten steht die Absicht, mit Bildern zerstörter Dörfer auf russischer Seite und blau-gelben Fahnen über den Häusern der Dorfverwaltungen die Moral der eigenen Truppen und des zunehmend kriegsmüden Hinterlands aufzumöbeln. Dass mit dem Angriff Eindruck bei den westlichen Sponsoren geschunden werden soll, ist dagegen weniger wahrscheinlich: Das hätte die Ukraine auch mit einem erfolgreichen Gegenangriff auf eigenem Territorium erreichen können. An den dortigen Frontabschnitten ist allerdings Russland der Ukraine nach allem, was auch westliche Medien berichten, haushoch überlegen.

Welche Motive könnte dieser ukrainische Angriff noch haben? Soll ein Faustpfand für künftige Friedensverhandlungen gewonnen werden – nach der Logik: Ihr kriegt das Gebiet Kursk zurück, wir dafür die besetzten und an Russland angegliederten Teile der Bezirke Cherson und Saporischschja? Dazu müsste die Ukraine allerdings erst einmal relevante Teile des Bezirks Kursk erobert haben; einstweilen spielen sich die Kämpfe offenbar in einem Grenzstreifen von maximal zehn Kilometern Tiefe ab. Es wäre allerdings, wenn man dieser Logik folgt, immerhin ein erstes Zeichen, dass sich die Ukraine auf einen Verhandlungsfrieden vorbereitet, von dem sie bisher nicht viel hat wissen wollen. Das wäre die politisch positive Interpretation.

Nüchtern betrachtet, war Russland auf diesen Angriff an dieser Stelle offenbar nicht vorbereitet. Die ersten Kämpfe sollen dem Geheimdienst FSB unterstehende Grenztruppen geführt haben – also nicht die in ukrainischen Statements herumgeisternden 70.000 Mann der russischen Armee, die sich an dieser Stelle auf einen Angriff auf das ukrainische Gebiet Sumy vorbereitet haben sollen. Für einen gewissen Grad an Überraschungsmoment spricht auch die Tatsache, dass Ärzte aus Moskau und St. Petersburg im Eilmarsch zur Versorgung der Verwundeten und der Zivilbevölkerung losgeschickt worden sind. Das deutet darauf hin, dass die Höhe der Verluste womöglich die Kapazitäten des stationären Gesundheitssystems im Bezirk Kursk übersteigt. Hierfür spricht auch, dass aus der Stadt Kursk gemeldet wird, dass die Bürger aufgerufen seien, Blut zu spenden. Ob sie diesem Aufruf wirklich in großer Zahl nachkommen, kann nicht überprüft werden, ohne dass man an Ort und Stelle wäre. So hängt einstweilen der »Nebel des Krieges« über dem Geschehen.