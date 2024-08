NRW: AfD-Abgeordneter tritt von Ämtern zurück

Düsseldorf. Der NRW-Landtagsabgeordnete Klaus Esser (AfD) ist von seinen Ämtern in Partei- und Fraktionsvorstand zurückgetreten. Er lege die Posten mit sofortiger Wirkung nieder, teilte Esser in Düsseldorf mit. »Thema sind Vorwürfe, die vier Jahre und länger zurückliegen«, heißt es in seinem Statement, seine Arbeit im Landtag wolle er fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft in Aachen hatte bestätigt, dass gegen Esser Vorermittlungen eingeleitet worden seien. (dpa/jW)