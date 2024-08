Francis Hildemann/Bundeswehr/dpa »Eurofighter« der Bundeswehr bei »Tarang Shakti« – dem finalen Manöver der Übungsreihe »Pacific Skies 24«

Es ist in gleich mehrfacher Hinsicht ein spezielles Ereignis, an dem die deutsche Luftwaffe in diesen Tagen zum Abschluss ihrer zweimonatigen Manöverreise rund um die Welt teilnimmt. »Tarang Shakti« heißt die Kriegsübung, bei der deutsche und indische Militärflugzeuge gemeinsam auf indischem Territorium trainieren, und das gab es noch nie. Zugleich markiert das Unternehmen für Indien die erste große Luftkriegsübung, an der mehrere fremde Staaten teilnehmen. Die Luftwaffe des Landes hält seit vielen Jahren bilaterale Manöver mit den Luftstreitkräften anderer Staaten ab, mit den USA etwa, mit Russland, mit Frankreich oder mit Oman. Das drückt den Anspruch Neu-Delhis aus, eigenständig zu bleiben und sich nicht fest in eines der vorhandenen Bündnisse zu begeben. Nur einmal hat das Land ein darüber hinausgehendes Manöver abgehalten: Nachdem Indien im Herbst 1962 den Krieg gegen China verloren hatte, übte die indische Luftwaffe 1963 gemeinsam mit denjenigen der USA, Großbritanniens und Australiens. Ein solches, mehr als bilaterales Manöver, das beteuern indische Experten einhellig, gab es seitdem in Indien nicht mehr.

Rivale Chinas

Die strategische Absicht, die die deutsche Luftwaffe mit ihrer Beteiligung an »Tarang Shakti« verfolgt, lässt sich am ersten Teil des Manövers ablesen, der am Dienstag begonnen hat und bis Mittwoch kommender Woche andauern wird. Neben Deutschland, das fünf »Eurofighter« sowie ein Transportflugzeug A400M bereitstellt, beteiligen sich Großbritannien, Spanien und Frankreich, letzteres mit drei Rafale-Kampfjets, einem Tankflugzeug sowie einem weiteren Transporter A400M. Die involvierten Flugzeuge aus Europa befinden sich zum größten Teil auf dem Rückflug von der Luftkriegsübung Pitch Black 2024 in Australien, an der auch die indische Luftwaffe teilgenommen hat. Indien versteht sich als großer asiatischer Rivale Chinas. Wenn europäische Kampfjets gemeinsam mit indischen »Kampfszenarien in einer realistischen Umgebung« proben, steht diese Rivalität für die beteiligten Staaten Europas, die sich immer härter gegen die Volksrepublik positionieren, im Vordergrund. Allerdings findet der erste Teil von »Tarang Shakti« auf der Sulur Air Force Station im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu statt. Das ist Indiens zweitgrößte Luftwaffenbasis, sie dient dazu, Kontrolle über den Indischen Ozean herzustellen – und sie ist maximal weit von der Grenze zu China entfernt.

Am zweiten Teil von »Tarang Shakti«, der vom 29. August bis zum 14. September abgehalten wird, nimmt die deutsche Luftwaffe nicht mehr teil. Zugegen sein werden Flugzeuge aus den USA, Australien, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Griechenland und – nach ursprünglicher Planung – Bangladesch. Ob der Sturz von Bangladeschs Premierministerin Scheich Hasina die Teilnahme am Manöver zulassen wird, bleibt einstweilen unklar. Luftwaffenchef Hasan Mahmood Khan, der persönlich anreisen wollte, trat neben Armeechef Waker-uz-Zaman auf, als der am Montag öffentlich mitteilte, Hasina sei soeben zurückgetreten. Beim zweiten Teil von »Tarang Shakti« werden darüber hinaus 18 Staaten als Beobachter vertreten sein. Das Spektrum reicht von Saudi-Arabien über Vietnam bis Argentinien. Manöverstandort ist die Jodhpur Air Force Station im nordwestindischen Bundesstaat Rajasthan. Die Luftwaffenbasis ist nicht weit von der Grenze zu Pakistan entfernt. Dort stationierte Flugzeuge wurden beispielsweise im Kargil-Krieg des Jahres 1999 eingesetzt: Die Streitkräfte des Gastgebers Indien haben Kampferfahrung. In Jodhpur hat Indiens Luftwaffe übrigens vor allem Kampfjets aus russischer Fertigung stationiert.

Präsenz im Indopazifik

Dass Indien unverändert militärisch und rüstungsindustriell mit Russland kooperiert – es hat die russische Luftwaffe sogar zu »Tarang Shakti« eingeladen, die aber hat wegen des Ukraine-Kriegs abgelehnt –, ist neben der gemeinsamen Rivalität mit China der zweite Grund, der die Bundeswehr zu einer engeren Kooperation mit Indien treibt: Berlin will dazu beitragen, Neu-Delhi dem Gegner Moskau auszuspannen. Anfang März kündigte der deutsche Botschafter in Indien, Philipp Ackermann, in einem Interview mit der renommierten Times of India an, Berlin strebe eine intensive militärisch-rüstungsindustrielle Zusammenarbeit mit Neu-Delhi an. Die Bundesregierung wünsche »eine sehr starke Präsenz im Indopazifik«, und sie wolle sich dabei »mit unseren strategischen Partnern jenseits des NATO-Gebiets« zusammentun. Daher also die Beteiligung an »Tarang Shakti« – und nicht nur das: Im Oktober werden die Fregatte »Baden-Württemberg« und der Einsatzgruppenversorger »Frankfurt am Main«, die sich zur Zeit – wie die Luftwaffe, nur langsamer – auf einer Weltumrundung befinden, zu einem Besuch in Indien erwartet. Deutsche Rüstungskonzerne hoffen zudem auf Aufträge: Neu-Delhi zieht aktuell den Erwerb von sechs U-Booten bei Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) in Betracht; der Kauf von Transportflugzeugen des Modells A400M durch Indiens Streitkräfte gilt als denkbar.