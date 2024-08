Nachschlag: Rock-’n’-Resistance

Paramount/United Archives/imago Die mit ernster Miene gespielte Kennenlernszene mussten Val Kilmer (2.v.l.) und Lucy Gutterridge (r.) trotz Ententanz durchhalten (1984)

Außer ihrer legendären Klamaukreihe »Die nackte Kanone« haben Jim Abrahams, David und Jerry Zucker der Welt auch den 1984er Kultfilm »Top Secret!« geschenkt. Darin folgen wir dem US-amerikanischen Rock-’n’-Roll-Sänger Nick Rivers (Val Kilmer), der für ein wichtiges Konzert in die Osthälfte des geteilten Deutschlands reist. Seine Begegnung mit Hillary Flammond (Lucy Gutteridge) bei einem offiziellen Galadinner wirft den All-American-Boy in den Kampf der Resistance gegen das deutsche Militärregime. Dieses hat mit der DDR höchstens der Landkarte nach im entferntesten etwas am Hut. Tatsächlich treten die Deutschen hier als Karrikatur der Wehrmacht auf, wie in einer Mischung aus »Der längste Tag« und »Ein Käfig voller Helden«. Sie halten Hillarys Vater gefangen. Er soll eine Superwaffe entwickeln, um die gesamte U-Boot-Flotte der NATO zu zerstören. Für die deutsche Synchronfassung wurden leider zahlreiche Gags umgeschrieben, Figuren albernstes Pseudosächsisch aufgezwungen und sogar Charakternamen geändert. (mb)