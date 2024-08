Sehnsuchtsort des Tages: Garnisonkirche Potsdam

Soeren Stache/dpa Wieder auf neu gemacht: Der Turm der Potsdamer Garnisonkirche, Symbol des militanten Preußentums (Potsdam, 18.6.2024)

Die deutsche Einheit wird vollendet: Berlin hat die Hohenzollernschlossattrappe, in Potsdam wird am 23. August der wiedererrichtete Turm der Garnisonkirche eröffnet. Das gab die zuständige Stiftung am Dienstag bekannt: Die Rumpelkammerneueinweihung findet mit allem Pipapo statt, also Festakt am Vortag mit Bundespräsident, weil der Schirmherr ist. Vor 91 Jahren am 21. März 1933 schüttelte Steinmeiers Amtsvorgänger Paul von Hindenburg im Ornat eines Generalfeldmarschalls dem Reichskanzler Adolf Hitler – statt Braunhemd Cut – dort unter dem Jubel Zehntausender Volksgenossen die Hand. Wenn sich eine bürgerliche Republik Faschisten übergibt, dann mit Glockengeläut und Feudalkulisse. Das Steinmeier-Gewand wird unauffällig zivil sein. Kriegstüchtigkeit erfordert heute keinen Wichs, obwohl: In der heutigen Stadt von Alexander Gauland, Friede Springer, Kai Diekmann, Günther Jauch etc. paradieren längst wieder Männertrupps in maßgeschneiderten Preußenuniformen. Die bilden hoffentlich mit »Vivat!« Spalier.

Schließlich ist der Sehnsuchtsort für Soldatenschikane und beschränkten Generalsverstand wieder da. Leider kann einer der großzügigen Sponsoren des Wiederaufbaus das Politspektakel nicht mehr miterleben. Der Berliner Banker Ehrhardt Bödecker hat schon 2016 das Zeitliche gesegnet. Zuvor stiftete er kräftig was auch fürs Berliner Preußenmonstrum und gab von sich, Deutschland und Europa litten seit 1918 unter dem »talmudischen ›Niemals vergessen‹«. Eine Erinnerungstafel ist fällig. Leider verletzt aber die Stiftung Garnisonkirche die Würde des Bauwerks. Auf ihrer Website nennt sie den Turm prollig »Das Wow-Wahrzeichen«. Wer nach Steinmeier rein will, darf zwölf Euro berappen. Getragen hat die Baukosten von 42 Millionen Euro zum größten Teil der Bund. Da kann der Pilger auch was berappen.