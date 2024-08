Nachschlag: Abenteuer Freiheit

Hans Jakobi/ZDF Nathalie und Moritz Thumann auf ihrem Katamaran »Stellar«: Wer Geld hat, kann sich Freiheit leisten, alle anderen müssen sie erkämpfen …

Die Familie Thumann hatte eigentlich vor, sich ein eigenes Haus zu bauen. Doch das wäre so teuer und kraftraubend gewesen, dass sie sich lieber ein hochseetüchtiges Segelboot zulegte und auf Weltreise ging. In der »Terra-X«-Reihe »Abenteuer Freiheit« stößt sie im Inselparadies der Karibik allerdings sogleich auf Spuren des jahrhundertelangen Kolonialismus. Zu diesem Thema passte dann das weitere Abendprogramm. »Ich war im Gefängnis für 400 Jahre, ich werde weitere vier oder fünf aushalten!« lautet einer der Schlüsselsätze in Michael Manns Spielfilm »Ali«, der gleich im Anschluss auf dem Sender Arte gezeigt wurde. Darin geht es um den Boxer Muhammad Ali, dem nach seiner Kriegsdienstverweigerung der Weltmeistertitel aberkannt wurde – den er aber 1974 wiedergewann. Ein Biopic, das zugleich die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in den USA beleuchtet – und im Bild seines Helden nebenbei unterstreicht, welche Anstrengungen der Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung bis heute fordert. (jt)