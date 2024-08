Nachschlag: Spitzenklasse!

extra 3/NDR Endlich mal eine verständliche Erklärung. Das fiktive Brettspiel »Klassismus«

Sowas aber auch! Es ist 23.15 Uhr in Deutschland und Christian Ehring spricht im ARD-Format »Extra 3« über Klassismus und reflektiert über die Auswirkungen der verschiedenen Klassenzugehörigkeiten. Dass der Moderator sich des Klassenbegriffs bedient, macht mich stutzig. »Verfassungsfeinde« im ÖRR? Es folgt ein kurzer Monolog, in dem Ehring erklärt, dass der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär in Deutschland eher vom Tellerwäscher zum gehobenen Tellerwäscher laute. Wie gut es die Amerikaner haben müssen, denk’ ich mir, bevor mich ein lustiger Cartoon über ein Brettspiel mit Namen »Klassismus« von diesem Gedanken befreit. Zwei Kids erläutern uhrzeitgemäß kinderfreundlich anhand des Brettspiels, was es damit denn eigentlich auf sich hat. Noch bevor ich dieses neuartige Gesellschaftsverständnis verarbeitet habe, konfrontiert mich der Mann im Anzug mit einer weiteren Belehrung über Klassenunterschiede. Es wird mir zu demokratiefeindlich, ich mache den Fernseher aus! (tve)