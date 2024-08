Nachschlag: Katastrophale Folgen

Afolabi Sotunde/REUTERS Modell einer vom HI-Virus infizierten T-Helferzelle

HIV sei harmlos, AIDS nur ein Sammelbegriff für bereits existierende Krankheiten, und antivirale Medikamente seien die eigentlichen Auslöser für AIDS-definierende Erkrankungen: Der fünfteilige Podcast zeichnet die Geschichte der AIDS-Leugnung nach. Er fokussiert dabei auf die US-Amerikanerin Christine Maggiore (1956–2008), die 1992 HIV-positiv getestet wird, an ihrer Diagnose zu zweifeln beginnt und bald mit ihrer Organisation »Alive and well« zu einer der einflussreichsten AIDS-Leugnerinnen wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Virologe Peter Duesberg. Für ihn führen Umwelteinflüsse und die Lebensweise der Betroffenen zur AIDS-Erkrankung. Vorschnelle politische Entscheidungen gießen schon früh Wasser auf die Mühlen der Leugner, und die Profitgier der Pharmaindustrie, die sich lange gegen Generika wehrt, tut das ihre. Katastrophale Auswirkungen hat der Einfluss von Duesberg, Maggiore und Co. auf die AIDS-Politik von Präsident Thabo Mbeki in Südafrika in den 2000er Jahren. (af)