Kriegsindustrie in Kiel im Fokus

Carsten Rehder/dpa Auf dem Gelände der Thyssen-Krupp Marine Systems GmbH in Kiel

Ab 3. September kündigt »Rheinmetall entwaffnen« ein Camp gegen Militarisierung an, wie das Bündnis am Donnerstag mitteilte:

Das antimilitaristische Camp »Rheinmetall entwaffnen« wird vom 3. bis 8. September im Kieler Werftpark seine Zelte aufschlagen. Unter dem Motto »Krieg beginnt hier! Rheinmetall entwaffnen – Waffenexporte verhindern« ist die Versammlung bei der Ordnungsbehörde angemeldet. Der Veranstalter, das antimilitarische Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« rechnet mit 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. »Wir laden Anwohner:innen und Antikriegsaktivist:innen aus aller Welt zu einem vielfältigen inhaltlichen Programm ein«, erklärt Fiona Brinkmann von »Rheinmetall entwaffnen«.

Am Dienstag, dem 3. September, startet das inhaltliche Campprogramm. Dazu gehören kulturelle Formate wie das Theaterstück »Hoppla, wir sterben! Rheinmetall: Eine deutsche Geschichte« von Theater X aus Berlin. Ein breites Workshopangebot zu aktuellen Kriegen, zur Kieler Kriegsindustrie sowie zu Feminismus und Antimilitarismus erwartet interessierte Gäste. Neben gemeinsamen Diskussionen lockt das Programm auch mit praktischen Aktionen, wie z. B. einer feministischen Performance gegen Militarismus zum Mitmachen in der Innenstadt. Geplant sind weitere vielfältige und kreative Aktionen gegen die in Kiel ansässige Bundeswehr und Kriegsindustrie.

Unsere Welt droht im Krieg zu versinken. Seit nunmehr über zwei Jahren ist Krieg in der Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. Seit knapp einem Jahr ist der Krieg in Israel und Palästina erneut eskaliert. Weitere globale Kriegsherde im Jemen, in Kurdistan, in Syrien, im Sudan brodeln seit langem. »Auch Deutschland ist in diesen Kriegen beteiligt. Darauf wollen wir mit unseren Camps und Aktionen hinweisen. Kriege beginnen in Deutschland. Auch hier in Kiel sitzen Firmen, die Milliarden in diesen Kriegen verdienen«, beschreibt die Bündnissprecherin Fiona Brinkmann die Ziele des Camps. Die in den globalen Kriegen eingesetzten Waffen werden in Deutschland produziert. In Kiel produziert Thyssen-Krupp Marine Systems U-Boote, die nach Israel geliefert werden. Sensoren der Firma Hensoldt befinden sich in Drohnen, die von der Türkei im Krieg gegen Kurdistan eingesetzt werden.

Seit Bundeskanzler Olaf Scholz vor gut zwei Jahren die militaristische Zeitenwende verkündet hat, ist eine neue Qualität von Militarisierung auch in Deutschland zu erleben. Die erst kürzlich beschlossene Stationierung von Langstreckenraketen der NATO in Deutschland, die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, genauso wie die Umverteilung von Geldern in den Wehretat, zeigen ganz deutlich, dass die herrschende Politik auf Eskalation setzt. Krieg als Mittel der Durchsetzung von politischen Interessen steht wieder zentral auf der Tagesordnung. »Dies ist besorgniserregend«, beschreibt Jonah Fischer die aktuelle Lage. »Wir nehmen aber auch wahr, dass viele Menschen dagegen aktiv werden wollen. Dafür wird das Camp ein Anlaufpunkt sein, egal ob bei einem informellen Kaffeegespräch, am Infostand oder bei Workshops und gemeinsamen Diskussionen.« (…)

