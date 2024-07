Attacke auf Van-Gogh-Gemälde: Schuldspruch für Klimaaktivisten in London

Just Stop Oil/PA Media/dpa So hatte das Warhol nicht gemeint: Klimaaktivistinnen und ihr Action Painting (London, 14.10.2022)

London. Nach einer Suppenattacke auf ein Gemälde von Vincent Van Gogh in London im Jahr 2022 sind zwei Aktivistinnen der Umweltgruppe Just Stop Oil für schuldig befunden worden. Ein Gericht in der britischen Hauptstadt verurteilte die beiden 22jährigen Aktivistinnen Anna Holland und Phoebe Plummer am Donnerstag wegen Sachbeschädigung. Die beiden hatten im Oktober 2022 Van Goghs durch eine Glassscheibe geschütztes Meisterwerk »Sonnenblumen« in der Nationalgalerie mit Tomatensuppe überschüttet. Die Frauen hatten auf nicht schuldig plädiert, sie sind gegen Kaution auf freiem Fuß. Das Strafmaß soll am 27. September verkündet werden.

Das Gemälde »Sonnenblumen« war hinter Glas und blieb bei der Suppenattacke unversehrt - der Rahmen wurde jedoch leicht beschädigt. Holland und Plummer hatten sich während der Aktion auch an die Wand des Museums geklebt. »Was ist mehr wert, Kunst oder Leben?« fragte Plummer bei der Aktion. (AFP/jW)