ZDF/Dimitry Rudakow »Mama, ich möchte ein Eis!« – »Welches Eis?«

Der Ruderachter – ­Geschichte eines Mythos

Die einen orgeln sich achtarmig einen rein, die anderen steigen zu acht (plus Steuerfrau bzw. -mann) in einen Kahn und rackern sich kaputt. Das Rennen der Minigaleeren wurde von Großbritannien aus und dem dortigen Schulkonflikt zwischen Cambridge und Oxford zur Königsdisziplin im Rudersport. BRD 2024.

NDR, 14.15 Uhr

Nordlichter – Leben am ­Polarkreis

Von Spitzbergen bis Ostsibirien

Abkühlung gefällig? Zumindest visuell wird es hier frostig. Doch der hohe Norden ist vom Klimawandel bedroht: Das Eis schmilzt. Teil zwei, »Von Ostgrönland bis Alaska«, im Anschluss. Norwegen/Russland 2019.

3sat, 15.20 Uhr

Olympische Spiele

Handball: Gruppenphase der Damen, Deutschland – Südkorea

Live aus Paris: In der Gruppe A treffen die deutschen Handballerinnen auf die Asienmeisterinnen von 2022. Die Frauenauswahl der Republik Korea gewann zuletzt 2008 Edelmetall (Bronze). 1988 und 1992 gab es sogar Gold, dazu dreimal Silber (1984, 1996 und 2004). Aber weder die Südkoreanerinnen noch die DHB-Frauen sind bei diesen Spielen heiße Kandidatinnen auf Treppchenplätze.

Eurosport 1, 14.30 Uhr

Alle unter einem Dach

Die erste Mrs. Urkel

Heteronormativer Heiratsterror in der Highschool: Miss Steuben will ihre Klasse dressieren und zwingt Mädchen und Jungen für zwei Wochen in simulierte Ehen. Natürlich wird Laura mit Steve zwangsvermählt. USA 1990.

Nitro, 16.40 Uhr

Malcolm mittendrin

Hals Freund

Dabney hat den Mutterleib nie wirklich verlassen – meint zumindest seine Helikoptermama. Für Malcolm und Stewie nicht mit anzusehen. An Dabneys Geburtstag werden sie seine Geburtshelfer. USA 2003.

Comedy Central, 17.55 Uhr

Fußball: Testspiel

RW Essen – Bayer Leverkusen

Für Leverkusen ist es die Saison danach: Der Meister muss beweisen, dass er länger als nur eine Spielzeit auf höchstem Niveau spielen kann. Bei Rot-Weiss Essen wird da tiefer gestapelt. Was dort passiert, sind eher Provinzpossen: Nicht nur kampelt sich Wunschspieler Ahmet Arslan mit dem FC Magdeburg darum, nach Essen umzuziehen; auch das neue Heimtrikot mit dem kaum sichtbaren Vereinslogo sorgte im Ruhrpott für Unmut. Fans starteten eine Kampagne gegen den Modeunfall.

Sport 1, 18.55 Uhr

Olympische Spiele

Eröffnungsfeier

»Hallo, bonjour! Ein Hinweis vorneweg: Marine Le Pen musste ihren Platz beim Hürdenlauf durch die Pariser Banlieues leider wegen Phantomschmerzen im präfrontalen Cortex zurückgeben, und Emmanuel Macron hat sich nach der letzten Parlamentswahl den Kiefer ausgerenkt und kann folglich nicht am Stahlkappenstiefelwettlecken teilnehmen.«

Das Erste, 19.30 Uhr

Amiga – Der Sound der DDR

Vor 30 Jahren vollends abgewickelt: das DDR-Plattenlabel Amiga. 1954 ging es von Ernst Buschs Musikverlag Lied der Zeit an den VEB Deutsche Schallplatten Berlin über. BRD 2017.

MDR, 20.15 Uhr

Das Jahrhundertgewitter

Als Ela an Pfingsten durchs Land fegte

Am Pfingstmontag 2014, ging das Tiefdruckgebiet »Ela« über Westdeutschland. Ein sonniger Tag mit 30 Grad wurde jäh von Gewitter und Sturm verhagelt. Schaden: rund 650 Millionen Euro BRD 2020.

WDR, 21.00 Uhr