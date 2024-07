Tom Hill/ WireImage/Getty Images Wird auch schon 75: Der Boss, hier 1975

Norwegens Westen

Vom Sognefjord nach Bergen

In Norwegens Westen was Neues: Schwimmende Schwitzbäder säumen in Oslo das Hafenbecken. Ältere Trends dagegen sind der Jostedals­gletscher, das Weltkulturerbe Nærøyfjord und der Nationalpark Hardangervidda. D 2019.

3sat, 15.30 Uhr

Hallo Nachbarn!

Unterwegs mit der Landhebamme Marika

Die nordbrandenburgische Schorfheide ist ihr Revier: Eine Landhebamme besucht werdende und frischgebackene Eltern und ihren Nachwuchs. D 2022.

RBB, 18.15 Uhr

Der harte Weg zum Ruhm

Mit Kinnhaken und Fingerspitzengefühl

Sie trommeln, zupfen und pusten: die Musikstudierenden der Rostocker Hochschule für Musik und Theater. Was das mit ihren Hirnen macht, wird in einer Studie der hiesigen Universitätsmedizin ermittelt. D 2024.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Schlangenplage auf Gran Canaria

Die Kettennatter breitet sich aus

Angst und Schrecken auf den Kanaren: Auf Gran Canaria breitet sich seit 20 Jahren die Kalifornische Ketten­natter aus. Die Lampropeltis californiae ist zwar nicht giftig, hat aber keine Fressfeinde vor Ort und schlängelt auf der Insel entsprechend massenhaft herum. D 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Terminal

18 Jahre lang lebte der gebürtige Iraner Mehran Karimi Nasseri (1945–2022) im Pariser Flughafen Charles de Gaulles. Ohne Papiere war er offiziell staatenlos, konnte also weder weiterreisen noch das Terminal gen französisches Staatsgebiet verlassen. Tom Hanks spielt hier Viktor Navorski, dessen Heimat Krakosien in seiner Abwesenheit untergeht und der auf dem John F. Kennedy International Airport zu New York langzeitstrandet. USA 2004.

Kabel eins, 20.15 Uhr

Bruce Springsteen, der amerikanische Freund

»You can’t start a fire without a spark / This gun’s for hire / Even if we’re just dancing in the dark.« Der Boss, der diesen Herbst 75 wird, und seine Musikvideos im Porträt. F 2024.

Arte, 22.10 Uhr

Kampf um Wahrheit

Julian Assange und die dunklen Geheimnisse des Krieges

Der türkische Journalist Can Dündar hat den Kampf um Freilassung seines australischen Kollegen, dem Wikileaks-Gründer Julian Assange, in den letzten sechs Monaten seiner Haft in London begleitet. D 2024.

MDR, 22.30 Uhr