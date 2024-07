Iran: Peseschkian zum Präsidenten ernannt

Teheran. Massud Peseschkian ist am Sonntag vom obersten Führer Irans zum neunten Präsidenten der Islamischen Republik ernannt worden, nachdem er die Wahlen Anfang des Monats gewonnen hatte. Nach der Ernennung durch Ajatollah Ali Khamenei wird Peseschkian am Dienstag im Parlament offiziell vereidigt. Danach wird er auch seine Stellvertreter und Kabinettsmitglieder vorstellen. Unterdessen musste Irans Regierung am Wochenende wegen Temperaturen von teilweise mehr als 50 Grad einen Lockdown anordnen.(dpa/jW)