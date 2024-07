USA: Demokraten warnen vor »Diktator Trump«

Washington. Die Anhänger der demokratischen US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die sich im Herbst für das höchste Staatsamt bewerben will, haben ihrem republikanischen Gegner Donald Trump vorgeworfen, eine Diktatur errichten zu wollen, wie der Sender ABC am Sonntag berichtete. Bei einem Wahlkampfauftritt in Palm Beach vor ansonsten politikabstinenten christlichen Fundamentalisten hatte Trump am Freitag gesagt, dass diese niemals wieder zur Wahl zu gehen bräuchten, wenn er die Wahl im November gewinne. Daher sollten die Zuhörer sich überwinden, diesmal an die Wahlurne zu schreiten. (jW)