Frankreich: Schäden nach Anschlägen behoben

Paris. Nach Anschlägen auf die Bahn in Frankreich sind die Reparaturarbeiten an den betroffenen Schnellfahrstrecken abgeschlossen, wie die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF am Sonntag mitteilte. Die Züge könnten wieder pünktlich fahren. Die Brandanschläge in der Nacht zum Freitag hatten den Bahnverkehr kurz vor Start der Olympischen Spiele gestört. Wer dahintersteckt, ist noch nicht bekannt. Im Vorfeld der Spiele hatte Frankreich etwa russische Destabilisierungsversuche befürchtet. Die Zeitung Le Parisien schrieb derweil, dass die Anschläge auch einen linken oder olympiakritischen Hintergrund haben könnten. (dpa/jW)