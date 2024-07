Italiens Regierungschefin zu Besuch in China

Beijing. Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist am Sonnabend in Beijing angekommen und soll diesen Montag mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammentreffen, wie ANSA meldete. Es ist ihr erster Besuch in China nach dem Austritt Italiens aus dem »Seidenstraßen«-Projekt der Volksrepublik. Die Infoseite Decode 39 sprach daher auch von einer »heiklen Mission« Melonis. Vorgesehen war ferner ein gemeinsamer Auftritt mit Premierminister Li Qiang auf dem Italien-China-Wirtschaftsforum am Sonntag und Montag, bevor Melonis Aufenthalt am Mittwoch in Shanghai enden soll.