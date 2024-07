Omri Eran Vardi/Activestills In der Anfangsphase des Kriegs mussten die Bewohner von Umm Darit wegen täglicher Angriffe durch Siedler und Soldaten ihre Häuser verlassen, die sie aber täglich besuchten, um Schäden zu begutachten und zu reparieren (15.11.2023)

Die israelische Ultrarechtsregierung hat die Repressionen in der besetzten Westbank weiter verschärft. Seit Oktober vergangenen Jahres haben Angriffe israelischer Siedler und Soldaten stark zugenommen, so dass die Einwohner von mindestens 18 palästinensischen Gemeinden gezwungen waren, ihre Dörfer im Westjordanland zu verlassen. Ein Beispiel ist die kleine palästinensische Ortschaft Umm Darit. Diese liegt an einem strategisch wichtigen Ort unweit der Anhöhe von Masafer Jatta, die mittlerweile komplett von israelischen Siedlern kontrolliert wird, die auf ihr weitläufige Wohnanlagen errichtet haben.

Omri Eran Vardi/Activestills Durch Zerstörung von Hab und Gut sollen die Palästinenser zum Verlassen ihres Landes gezwungen werden. Auch dieses Auto wurde von israelischen Siedlern bei einem ihrer regelmäßigen nächtlichen Überfälle in Brand gesetzt (9.6.2024)

Die Einwohner von Umm Darit leiden nun schon seit langem unter den permanenten Schikanen der Siedler, die von der israelischen Armee gedeckt und unterstützt werden. Nachdem die Bewohner der Nachbargemeinde Khirbet Simri, die einige hundert Meter höher auf der Anhöhe von Masafer Jatta liegt, vor ungefähr zwei Jahren gezwungen worden waren, ihre Häuser aufzugeben und ihr Land zu verlassen, hatte sich der Druck auf die Einwohner von Umm Darit bereits erhöht.

Omri Eran Vardi/Activestills Mohammed Abd Al-Dschabarin sieht aus dem Fenster seines Wohnzimmers auf den neuen Außenposten, der nur wenige hundert Meter entfernt errichtet wurde. Die Ländereien zwischen seinem Haus und dem Außenposten gehören seiner Familie, und obwohl Israels Regierung dies anerkennt, wird den Familienmitgliedern der Zugang zu diesen Ländereien seit der Errichtung des Außenpostens verwehrt (9.6.2024)

Kaum hatten die verheerenden Kämpfe in Gaza begonnen, da verstärkten Armee und Siedler ihren Terror nochmals und errichteten in unmittelbarer Nähe Umm Darits einen neuen Außenposten. Die Bewohner der kleinen Ortschaft wurden angegriffen und gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, ihr Hab und Gut wurde zerstört. Es blieb ihnen nichts, als bei Verwandten im Nachbardorf Schaab Al-Botom Schutz und Unterkunft zu suchen.

Omri Eran Vardi/Activestills Wassertanks sind oft das Ziel von Sabotageakten der Siedler, die den Palästinensern dort schaden wollen, wo es am meisten weh tut. Die Siedler des neuen Außenpostens haben aber nicht allein Zisternen unbrauchbar gemacht und eine von ihnen in einen Treffpunkt zum Baden verwandelt. Mehr noch müssen die Einwohner von Umm Darit neuerdings ihr Wasser teuer mit Lkws anfahren lassen (9.6.2024)

Seitdem wurde der Außenposten erheblich erweitert. Auch wurde ein weiterer errichtet, der noch näher an Umm Darit liegt. Zwar sind die palästinensischen Bewohner inzwischen in ihre Häuser zurückgekehrt, sie sehen sich aber weiterhin täglichen Übergriffen seitens der Israelis ausgesetzt: Diebstahl, Brandstiftung und anderen Formen der Gewalt, die vor allem auf eines abzielen – sie von ihrem Land zu vertreiben, dessen Annexion die israelische Regierung anstrebt und Schritt für Schritt vorantreibt.

Omri Eran Vardi ist ein israelischer Fotograf und Mitglied der 2005 gegründeten israelisch-palästinensischen Gruppe Activestills. Diese verortet sich laut ihres Gründungsmanifestes als Teil des internationalen und lokalen Kampfes gegen alle Formen von Unterdrückung, Rassismus und Diskriminierung und besteht aus israelischen, palästinensischen und internationalen Fotografen, die vor Ort in Palästina/Israel und im Ausland tätig sind. Eran Vardi hat Umm Darit nach Beginn des jüngsten Gazakriegs im November und dann nochmals im Juni besucht, um die Situation zu dokumentieren und die Veränderungen festzuhalten.

Unterdessen hat der Internationale Gerichtshof bestätigt, was Gegner der israelischen Besetzung palästinensischen Landes schon seit langem wussten: dass diese illegal ist. Wie das Haager UN-Gericht Mitte des Monats in einem allerdings nicht rechtsverbindlichen Entscheid urteilte, ist Israel nach internationalem Recht sogar verpflichtet, die Palästinenser für Unterdrückung und Vertreibung zu entschädigen. (jW)