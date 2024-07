»Erinnern, um sowas in Zukunft zu verhindern!« Gedenkveranstaltung zum Altonaer Blutsonntag. Am 1. August 1933 wurden vier Kommunisten in Altona mit dem Handbeil geköpft. Sie waren die ersten von vielen, die durch Todesurteile der faschistischen Justiz ermordet wurden. Sie wurden angeklagt und von den Nazis hingerichtet, weil sie für eine Arbeiterbewegung standen, die den Herrschenden und ihrer Politik von Verelendung und Krieg im Wege stand. Donnerstag, 1.8., 17 Uhr. Ort: Hinter dem Amtsgericht Altona, Hein-Hoyer-Str. 41, Hamburg. Veranstalter: VVN-BdA Hamburg

»Wie geht es weiter nach der Wahl in Frankreich?« Vortrag und Diskussion. Frankreich hat ein neues Parlament gewählt und es gab keinen Durchmarsch des Rassemblement National. Statt dessen siegte Frankreichs Linke. Was hält diese zusammen? Das beantwortet Asma Rharmaoui-Claquin von der Nouveau Front Populaire. Außerdem wurde der Paris-Korrespondent Bernhard Schmid eingeladen. Donnerstag, 1.8., 19 Uhr. Ort: Kopenhagener Str. 9, Berlin. Veranstalter: Helle Panke e. V./Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin

»Soy Cuba – Ich bin Kuba«. Film im Rahmen der GlobaLE. Der russische Regisseur Michail Kalatosow drehte eine Hymne auf die Kubanische Revolution. Ästhetisch steht der Film ganz in der Tradition des großen sowjetischen Revolutionskinos. Donnerstag, 1.8., 21 Uhr. Ort: Clara-Zetkin-Park, Anton-Bruckner-Allee 11, Leipzig. Veranstalter: GlobaLE