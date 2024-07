Nachschlag: Oben-ohne-Party

Eibner/IMAGO »I feel hardcore«: H. P. Baxxter (60) lebt am Limit

Wenn dir versprochen wird, den Menschen hinter der Promimaske kennenlernen zu dürfen, kann es immer auch passieren, dass Erwartungen auf unangenehme Weise enttäuscht werden. In »FCK 2020« sehen wir H. P. Baxx­ter, Bühnenrandfigur der Technoband Scooter (»How much is the Fish«), zweieinhalb Jahre lang dabei zu, wie sein Alltag so aussieht, wenn eben dieser von Corona durcheinandergewirbelt wird. Das heiße Leben aus Konzerten, Aftershowpartys (»Barzwang« für alle) und Jetset-Lifestyle gerät jedoch nur kurzzeitig aus dem Tritt. Mal scheint H. P. nicht zu wissen, wohin er mit seinem Rolls-Royce und dem, was er sonst noch im Fuhrpark hat, cruisen soll. Dann sind ihm Autokinokonzerte zuwider – schnell wird klar: Sein Künstlerego weiß es besser. Und spätestens bei der Oben-ohne-Party (keine Masken) an der Côte d’Azur ist die Welt wieder in Ordnung. Wer wirklich wissen will, wie es mit Scooter und H. P. musikalisch angefangen hat, ist hier trotzdem bestens bedient. Hyper-­Hyper! (mis)