Rüdiger Wölk/IMAGO »Klares Signal an unsere Partner im Ausland«: Robert Habeck

Wasserstoff (H2), das neue Ding seit ewig und drei Tagen. Lange hat die deutsche Autoindustrie auf den Energieträger gesetzt. Aber die Bundesregierung bleibt dran. Die »kalte Verbrennung« von H2, bei der kein Kohlendioxid (CO2) entsteht, soll den Verkehr zu Lande, zu Wasser und in der Luft antreiben. Sowie Stahl- und Chemieindustrie retten. So hat es das Bundeskabinett am Mittwoch in einem Strategiepapier beschlossen.

Bis 2030 werde der Bedarf in der BRD auf 95 bis 130 Terawattstunden steigen, bis 2045 dann sogar auf 560 bis 700 Terawattstunden, heißt es in dem Papier. Zum Vergleich: Berlin verbraucht im Jahr etwa zwölf Terawattstunden. Weil die für 2030 recht optimistisch veranschlagte Nachfrage höchstens zur Hälfte aus dem Inland gedeckt werden könne, verabschiedete das Kabinett am Mittwoch eine »Wasserstoffimportstrategie«.

Der Stoff für die Flugzeuge, Schiffe und Lkws der Zukunft wird durch Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gewonnen. Mittels Elektrolyse. Das ist energieaufwendig und teuer. Noch, sagt die Bundesregierung, und plant die Inbetriebnahme von Wasserstoffpipelines für Importe aus Dänemark (Ende 2028) und Norwegen (2030). Bis nach Algerien soll eine Pipeline führen, eine andere nach Großbritannien. Außerdem sollen LNG-Terminals für Wasserstoffderivate umgerüstet werden, die mit Schiffen ins Land kommen. Vor ihrer Importstrategie hat die Bundesregierung bilaterale Wasserstoffabkommen mit Südafrika, Namibia, Chile, Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten abgeschlossen. Dazu mit Australien und Großbritannien.

Vor überzogenen Erwartungen in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft warnte zuletzt der EU-Rechnungshof in einem Bericht vom 17. Juli. Die Ziele der EU seien deutlich zu hoch gesteckt. »Der Hof stellte fest, dass die voraussichtlich angeregte Nachfrage bis 2030 nicht einmal zehn Megatonnen erreichen wird, geschweige denn 20 Megatonnen«, heißt es in dem Bericht. »Darüber hinaus kommt eine 2023 durchgeführte Modellrechnung zu dem Schluss, dass die Wasserstoffimporte zumindest bis 2040 relativ bescheiden ausfallen werden (d. h. unter zehn Megatonnen liegen werden).« Eine Megatonne entspricht 33,3 Terawattstunden.

Auch in Deutschland wird die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit größer. Mit dem Mut der Verzweiflung investiert die Bundesregierung Milliarden in »zukunftsweisende Projekte«. Aber »die entscheidenden Fragen« sind nach wie vor offen, wie Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, nach Vorstellung der Regierungsstrategie anmerkte: »Wie schnell kommt der Wasserstoff, und was kostet er? Für die Stahlindustrie kommt es ganz wesentlich auf Geschwindigkeit und Bezahlbarkeit an.«

Weil die Bundesregierung, was das angeht, im Nebel stochert, muss sie besonders optimistisch wirken. Ihre »Importstrategie« soll Zuversicht vermitteln. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ging es am Mittwoch um ein »klares Signal an unsere Partner im Ausland«: Eine »große und stabile Nachfrage« werde Deutschland zum »verlässlichen Partner und Zielmarkt für Wasserstoffprodukte« machen – solange alle dran glauben.

Noch spielt Wasserstoff in der Wirtschaft kaum eine Rolle. Irgendwann soll er mit Wind- oder Sonnenenergie erzeugt werden, aber bis auf weiteres wird auch die Erzeugung mit Erdgas und Atomkraft gefördert. Solange hinten teurer Wasserstoff rauskommt, ist das Klima egal. Mit diesem Schwung soll in der BRD nun bis 2032 ein »Wasserstoff-Kernnetz« aufgebaut werden: Leitungen mit einer Gesamtlänge von 9.666 Kilometern, von denen die meisten derzeit noch Erdgas transportieren. Die Kosten schätzen die Fernleitungsnetzbetreiber Gas (FNB Gas) auf 19,7 Milliarden Euro. Seit Dienstag liegt ihr Ausbauplan der Bundesnetzagentur zur Genehmigung vor.

Wie bei Erdgas und Strom sollen die Leitungen privatwirtschaftlich betrieben werden, durch Firmen, die Entgelte von Nutzern verlangen. Allerdings sollen Bund und Länder die Erschließung von Teilstrecken fördern. Und für alle Investoren richtet das Wirtschaftsministerium ein »Amortisationskonto« ein, mit dem »die Kosten zeitlich gestreckt« werden könnten. Vorgesehen sei auch eine finanzielle Absicherung durch den Staat gegen »unvorhersehbare Entwicklungen«. Die könnte das Haus Habeck allerdings teuer zu stehen kommen.