Claudia Greco/REUTERS Demonstration vor der Amazon-Zentrale in London zu Beginn der Abstimmung im Warenlager von Coventry am 8. Juli

Nach der knapp gescheiterten Abstimmung der Dienstleistungsgewerkschaft GMB über ihre betriebliche Anerkennung beim größten britischen Warenlager von Amazon UK in Coventry, zieht die GMB vor Gericht. Sie wirft dem weltweit führenden Onlinehändler unrechtmäßige Einmischung vor.

Nach zwei Jahren Arbeitskampf, in dem die Belegschaft die Anerkennung einer betrieblichen Gewerkschaftsvertretung bei Amazon UK forderte, kam es Anfang Juli zu der historischen Abstimmung. Amazon hatte sich mit gewerkschaftsfeindlichen Methoden lange gegen die Organisierung der Arbeiter gewehrt – aus den USA hatte das Unternehmen sogar erfahrene Berater eingeflogen, um die Gewerkschaften zu bekämpfen. Auch unter dem englischen Begriff Union Busting bekannt.

Von den 2.600 Angestellten nahmen dann mehr als 1.400 an der Abstimmung teil. Eine Woche lang hat sie Zeit, sich zu entscheiden, ob die GMB-Gewerkschaft eine anerkannte Vertretung der Arbeiter bei Amazon UK werden soll. Die Enttäuschung war groß, als die Ergebnisse veröffentlicht wurden: Am Ende fehlten 28 Stimmen für die gewerkschaftliche Anerkennung. Für Amazon UK könnte sich Triumph allerdings als Pyrrhussieg erweisen.

Für ihn sei der Kampf zur Anerkennung der Gewerkschaft bei Amazon UK nicht zu Ende, sondern würde nur in eine andere Etappe übergehen, sagte der Generalsekretär des Gewerkschaftsverbandes TUC, Paul Nowak, am 17. Juli nach der Bekanntgabe, dass 49,5 Prozent der Amazon-Arbeiter für eine gewerkschaftliche Organisierung gestimmt hatten: »Gewerkschaftsorganisatoren und Amazon-Beschäftigte verdienen großes Lob für ihre Kampagne. Sie haben es mit einem der größten Konzerngiganten der Welt aufgenommen und die Anerkennung nur knapp verpasst«, sagte er über die Arbeit, die eine kleine, damals noch klandestin agierende Gruppe im Sommer 2022 im Amazon-Warenlager in Coventry begonnen hatte. »Amazon hat alles versucht, um die Kollegen daran zu hindern, am Arbeitsplatz eine unabhängige Stimme zu haben«, erinnerte Nowak und entgegnete: »Gewerkschaftszerschlagung hat im modernen Großbritannien keinen Platz.« Das Ergebnis sei »nicht das Ende«, denn »unsere Bewegung wird sich neu formieren und weiterkämpfen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern«.

Am selben Tag kündigte GMB, die die Amazon-Beschäftigten vertritt, an, als ersten Schritt gegen das Unternehmen vor Gericht zu ziehen. Arbeiter seien von den Firmenchefs mit einer »unerbittlichen Kampagne gewerkschaftsfeindlicher Botschaften bombardiert worden«, schreibt die GMB in einer Aussendung vom 17. Juli. So hätte das Unternehmen eine Reihe entsprechender Seminare in den Wochen vor der Abstimmung abgehalten. Außerdem seien während der Wahl gewerkschaftsfeindliche Plakate und Aufkleber am ganzen Standort angebracht worden, auf denen Beschäftigte aufgerufen wurden, mittels QR-Code sofort ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft zu beenden. Bei Scan des QR-Codes wurde eine automatische Austritts-E-Mail an GMB generiert.

Abgesehen von datenschutzrechtlichen Bedenken, sind derartige Methoden zur Beeinflussung des Wahlverhaltens von Unternehmerseite während der Vorbereitung und Durchführung von betrieblichen Abstimmungen laut dem britischen Arbeitsrecht verboten. Amazon steht nun vor einer offenen Klage, bekannt als »Inducement Claim« im britischen Recht, weil es Arbeiter während der Abstimmungsphase unter Druck gesetzt hat, ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft zu kündigen.

Amanda Gearing von GMB sagte dazu: »Unsere Mitglieder waren quälend nahe daran, zu gewinnen, und die GMB wird den Kampf für die Bezahlung und Anerkennung, die sie verdienen, fortsetzen.« Und weiter: »Wir haben gesehen, wie Arbeiter unter Druck gesetzt wurden, sechs Stunden lang an gewerkschaftsfeindlichen Seminaren teilzunehmen, um ihnen Angst einzujagen.« Bei diesen Lehrgängen sei den Arbeitern gesagt worden, sie würden dieses Jahr keine Gehaltserhöhung bekommen und weitere Leistungen verlieren, wenn sie für die Anerkennung der Gewerkschaft stimmen, so Gearing.