3sat/ZDF/Simone Stripp Starker Raucher: Vulkan Bromo auf Java

Der pazifische Feuerring

Neuseeland, Vanuatu und Indonesien

»I went down, down, down / And the flames went higher«: Im Pazifik treffen zwei Erdplatten aufeinander. Durch diese Tektonik gibt es hier besonders viele Vulkane und Erdbeben. Die vier Folgen der Dokureihe zeigt 3sat am Stück. BRD 2011.

3sat, 13.50 Uhr

Schnittgut. Alles aus dem Garten

Die Tricks der Blumen; Dachgarten für Insekten; Hitzeresistente Pflanzen; Sommerschnitt; Cocktailkräuter; gefährliche Gartenpflanzen; Entspannungsgarten. Endlich gedeiht da mal was Sinnvolles: Kräuter für in den Cocktail. Chin-chin! BRD 2022.

BR, 15.30 Uhr

American Dad

Gesetz ist Gesetz

Legalisten und Apologeten von Law and Order sind Nutznießer. Das Gesetz kommt ihnen gelegen, also verteidigen sie es leidenschaftlich. Opportunisten, die es nicht nötig haben, den Hals zu wenden. Stan aber bekommt zu spüren, was es heißt, wenn seine heißgeliebten Regeln zu seinen Ungunsten verändert werden: In Langley Falls werden Transfettsäuren verboten, Frittieren wird damit illegal. Also beginnt der brave Bürger Stan Smith mit dem Lipidschmuggel. USA 2009.

Comedy Central, 16.25 Uhr

Grenzenlos köstlich – mit Björn Freitag und ­Tamina ­Kallert

Lübeck und Timmendorfer Strand – Genussroute mit Seeluft

Die Hinterhöfe und mittelalterlichen Gassen der Travestadt halten manchen Leckerbissen parat: Räucherfischpotpourri und Rotweinmatjes warten hier genauso darauf, gekostet zu werden, wie das berühmte Marzipan, das zu Figuren modelliert wird, ehe man es vernascht. BRD 2024.

WDR, 18.15 Uhr

Die Nordreportage: ­Barbershop, Boxring, ­Brennpunkt

Multikulti in Kiel-Gaarden

Woanders im Norden geht es prekär zu: In Kiel-Gaarden wurden die kommunalen Sozialwohnungen verramscht. Die Immobilienhaie von ­Vonovia treiben die Miete nach oben. BRD 2024.

NDR, 18.15 Uhr

Inside James Bond

Frischer Wind im Bond-Kosmos

Thomas Sean Connery (1930–2020) gab 1962 in »Dr. No« den ersten James Bond für die Kinoleinwand, zog sich später aber zurück. Die Produzenten Albert R. Broccoli und ­Harry Saltzman stellte das vor die Herausforderung: Wer wird der Neue? USA 2023.

Pro sieben Maxx, 20.15 Uhr

Cornwall – Das echte Land der Rosamunde Pilcher

Es geht seltsam zu: Weder reden die Leute in Cornwall deutsch, noch belassen es gleichgeschlechtliche Paare (»beste Freundinnen«, »gute Nachbarn«) dort bei einem wissenden Blick. Was uns Rosamunde Pilcher über die südwestenglische Grafschaft Cornwall erzählt, scheint nicht ganz der Realität zu entsprechen. BRD 2020.

3sat, 21.45 Uhr