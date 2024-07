Nachschlag: Nie mehr schlafen

screenshot/Youtube/redscorpion747 Da lacht der Ösi: Arni im Zerstörungsmodus

Jugendlichen ist das Prinzip linearer Medien kaum mehr zu vermitteln. Radio und Fernsehen sind für Boomer. Doch selbst notorisch kulturkonservative Feuilletonredakteure hängen abends häufiger auf Youtube rum als vor der Glotze, so denn eine da ist. Und werden vom klassischen Videoportal mittlerweile via »Shorts«-Vorschlägen auch an die Formate der Konkurrenz von Tik Tok herangeführt. Ich hatte mich diesbezüglich für immun gehalten. Aber »Stannis Baratheon’s Sickest Burn On The Lannisters« (für Fantasy-Freunde), »Eminem goes off on Diddy« (für Gossip-Boys) oder »Arnold Schwarzenegger zerlegt Habecks Klimapolitik« (für Grünen-Wähler), das holt mich ab. Alles nicht länger als eine Minute, nette Bildchen, schnell geschnitten, natürlich mit Musik – da feuern die Neuronen, als hätte eine Zweijährige gerade Coca-Cola UND Chio-Chips entdeckt. An Schlaf ist nicht zu denken. Nächstes Mal vielleicht doch wieder Deutschlandfunk. (pm)