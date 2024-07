IMAGO/Westend61 Lebensabend im Warenlager (Symbolfoto)

Mehr als eine Million Menschen müssen hierzulande auch im Rentenalter noch schuften. Wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Mittwoch berichtete, gingen im vergangenen Jahr 1,049 Millionen Menschen im Alter von mindestens 67 Jahren einer Beschäftigung nach. Die Zahl hatte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht beim Statistischen Bundesamt abgefragt. Sie ist drastisch gestiegen: Gingen vor zehn Jahren noch 660.000 Menschen mit 67 oder mehr Jahren einer Beschäftigung nach, waren es im 2021 bereits 871.000. Insgesamt sind also 50 Prozent mehr Rentner als noch vor zehn Jahren in einem Beschäftigungsverhältnis.

Die gesetzliche Rente sichere kaum noch das Auskommen im Alter, »sondern zwingt immer mehr Rentner zur Maloche bis zum Lebensende«, wurde Wagenknecht in der Neuen Osnabrücker Zeitung zitiert. Auch wenn einige im hohen Alter »nicht nur aus finanziellen Motiven« arbeiteten, zeige »die kontinuierlich steigende Zahl, dass immer mehr Rentner und zum Teil Hochbetagte schlicht gezwungen sind, ihre zu schmale Rente aufzubessern«. Das Rentensystem zeige sich »respektlos« gegenüber der Lebensleistung derer, »die jahrzehntelang eingezahlt haben«, erklärte Wagenknecht.

Eine am Montag bekanntgewordene Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der BSW-Gründerin hatte ergeben, dass 1,08 Millionen Menschen hierzulande nach 45 Beitragsjahren weniger als 1.200 Euro Rente im Monat erhalten. Viele dieser Senioren sind damit am Lebensabend auf Grundsicherung im Alter angewiesen, um über die Runden zu kommen. Und besonders in Ostdeutschland trifft das annähernd doppelt so viele: Während im Bundesdurchschnitt rund ein Fünftel der Rentner weniger als 1.200 Euro monatlich erhält, sind es in Sachsen knapp 40 Prozent. Auch in Thüringen (39,15 Prozent) und Brandenburg (33,49 Prozent) ist diese Art der Altersarmut sehr viel weiter verbreitet als im Bundesdurchschnitt.

In den vergangenen Jahren sei nicht nur die absolute Zahl der Beschäftigten im Rentenalter stetig gestiegen, bemerkte die Neue Osnabrücker Zeitung am Mittwoch, »sondern auch die Erwerbsquoten der 70- bis 90jährigen«. Mittlerweile arbeiteten auch »mehr als doppelt so viele Frauen über 80 wie noch vor zehn Jahren«.