Nachschlag: Der falsche Kirk

Paramount/Courtesy Everett Collection/imago Mal was anderes: Spock mit Bart

jW-Leser, die »Raumschiff Enterprise« mit dem unvergleich eitlen Sack William Shatner als Captain Kirk regelmäßig schauten, wissen Bescheid: Beamen will gelernt sein, weil: Da kann sehr viel schiefgehen. Einmal nicht aufgepasst, den Ionensturm nicht rechtzeitig antizipiert, schwupps, landest du in einem scheiß Paralleluniversum. Dich und deine Kumpels vom Außenteam gibt es da bereits – in einer überaus aggressiven, nachgerade brutalen Version. Was tun? Wird nicht verraten. Ohne es zu kompliziert machen zu wollen – der »falsche« Captain kommt auf die »richtige« Enterprise, findet sich nicht würdig empfangen und reagiert in einem Dialog mit Spock ein wenig über: »Verräter, ich werd’ dich aufhängen an deinen vulkanischen Ohren, ich lass’ euch alle hinrichten!« Einen Hitlergruß macht er noch. Spock bleibt cool: »Ah, hier muss eine Art von Dimensionstransposition stattgefunden haben. Ich finde das … faszinierend.« Wer nicht? (msa)