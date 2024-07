Nachschlag: Mit Ahnen angeln

The Oregonian/AP Die Zukunft liegt nebenan: Ursula K. Le Guin in Portland

Wer glaubt, in die Ferne zu sehen, beobachtet oft nur aus nächster Nähe – dafür aber um so genauer. Diesen Eindruck vermittelt die bislang letzte Dokumentation über die US-amerikanische ­Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin. In »Worlds of Ursula K. Le ­Guin« von 2018 erscheint das, was bislang als spekulativer Zukunftsentwurf verbucht worden war, in Naheinstellung – und vor einschlägigem biographischem Hintergrund: Le Guins Eltern waren Anthropologen und als solche mit den Anliegen der Indigenen Nordamerikas betraut, auch die Autorin hatte Ethnologie am Radcliffe College und an der Columbia University studiert. Mit ihren Romanen hat sie weniger phantastische Welten entworfen, statt dessen betrachtete sie die Gegenwart aus der Perspektive der Marginalisierten. Ursula K. Le Guins Sci-Fi-Abenteuer erweisen sich somit auch als ethnographische Expeditionen, geangelt wird dabei mit den Werkzeugen der Ahnen – im Rahmen einer auf die Zukunft ausgerichteten Geisterbeschwörung. (be)