Nachschlag: So süß!

imago images / Horst Galuschka Und lächeln: Schauspieler und Regisseurin

Muss man schon essen wollen, Knäckebrot mit Erdnussbutter und Chipsletten. Würde Berenike, die intrigante Anführerin der beknackten »(G)Lämmer-Girls«, nicht anfassen. Marlon, schülerhafter Wiedergänger Justin Biebers mit absolut grenzwertiger Frisur, auch nicht. Aber er ist ja so süß! Und singt so toll! Lotta (Meggy Hussong) und Cheyenne (Yola Streese) würden die Brote glatt stehenlassen. Gut, dass Marlons Chauffeur Lotta angefahren hat. Und dass der Pupsipopsänger sich versehentlich als Mamasöhnchen outet. Das hat Potential – als Eintrittskarte für die total angesagte Party bei Berenike. So was schaut der jW-Redakteur also abends auf Kika. Und ist ziemlich froh, raus aus der Pubertät zu sein, lacht sich vielleicht nicht schlapp, fühlt sich aber prima unterhalten von »Alles Bingo mit Flamingo!«. Vom Charme, den albernen Witzen, der liebevollen Überzeichnung der Welt. Hat Regisseurin Neele Leana Vollmar gut gemacht. Milan Peschel gibt den Meditationslehrer Heiner Krishna. Hammer Schauspieler. (msa)