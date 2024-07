Mit Taylor Swift und Eminem belegten Ende vergangener Woche zwei US-amerikanische Superstars die Topplätze der deutschen Albumcharts. Auf Platz eins kletterte Swift mit »The Tortured Poets Department«. Die 34jährige macht derzeit mit ihrer »Eras-Tour« in Deutschland Station. Auf Platz zwei stieg Eminem mit seinem neuen Album »The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)« ein, wie GfK-Entertainment mitteilte. Dahinter ebenfalls neu eingestiegen dArtagnan mit »Herzblut«. Von Platz vier auf fünf rutschte Billie Eilish mit ihrer Platte »Hit Me Hard And Soft«. In den Singlecharts sicherte sich Dauerbrenner »Wunder« von Ayliva & Apache 207 die erste Platzierung. (dpa/jW)