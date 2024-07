Lebensmittel aus Automaten

Düsseldorf. Zwei große Lebensmittelhändler testen an einigen Standorten Abholautomaten, um ihren Kunden das Einkaufen zu erleichtern. Nachdem Rewe schon vor längerer Zeit solche Container aufgestellt und sie vor allem in Köln und Berlin in Betrieb hat, startete Aldi Süd Mitte Juli mit drei Abholautomaten.

Der Test sei zeitlich und regional begrenzt, teilte der Discounter auf Anfrage mit. Es geht um Standorte in Mülheim an der Ruhr und in Düsseldorf. Vorher hatte die Lebensmittel-Zeitung berichtet. Für den Handelsriesen mit seinen rund 2.000 Filialen in Deutschland ist es ein Nischenprojekt, das im Zeitalter des Onlineshoppings aber neue Erkenntnisse über das veränderte Einkaufsverhalten bringen könnte. (dpa/jW)