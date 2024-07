IMAGO/Chris Emil Janßen Investruine »kurzer Olaf«, einst hochfliegender Plan aus der Amtszeit von Olaf Scholz in Hamburg

Der »Elbtower«, ein geplantes Prestigeobjekt der insolventen österreichischen Signa-Gruppe, soll nach Vorstellungen des lokalen Großinvestors Klaus-Michael Kühne (Kühne und Nagel, Hapag-Lloyd etc.) unter Federführung der Stadtregierung fertiggestellt werden. Gegenüber dem Spiegel vom Donnerstag präzisierte er seine Ideen. So sollte der Senat des Stadtstaates eine Initiative zum Weiterbau des Gebäudeturms in der Hafencity starten. Zusammen mit Privatinvestoren könne das Projekt »zu einem guten Ende« geführt werden.

Dieses wäre dann ein 245 Meter hohes Bauwerk mit 64 Stockwerken, in denen einmal mehr überflüssige Büros, Galerien, Cafés und ein Luxushotel untergebracht werden sollen. Solche Pläne verfolgte Signa-Gründer René Benko, der zu Zeiten eines Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) aushandelte, den »Elbtower« als »neues Wahrzeichen« der Hansestadt für runde 950 Millionen Euro zu bauen. Seit dem Baustopp im Herbst 2023, als der Zusammenbruch des Signa-Imperiums begann, steht in der Hafencity der bei 100 Metern gestoppte Rohbau, der im Volksmund folgerichtig »kurzer Olaf« heißt.

Kühne glaubte lange an die hochfliegenden Pläne des österreichischen Immobilienspekulanten und investierte viel Geld in Signa-Projekte. Die drohenden Verluste möchte der 87jährige nun offenkundig mit Hilfe von Steuergeld vermeiden: So soll sich nach Kühnes Wünschen der amtierende Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zur Fertigstellung des Bauwerkes bekennen. Gleichzeitig erwartet er die Verpflichtung des Stadtstaates, anschließend die Hälfte der Flächen für städtische Büros zu mieten, und zwar »zu Mietkonditionen, die die Wirtschaftlichkeit des Objektes sicherstellen«, heißt es im Spiegel. Damit würde der Hamburger Haushalt erheblich belastet, was in Zeiten von Schuldenbremsen und Sparzwängen der öffentlichen Hand schwer vermittelbar sein dürfte.

Benko hatte einst beim Kauf des Areals in der Hafencity eine Vorabvermietungsquote von dreißig Prozent der Büroflächen vorzuweisen, wie die Stadtregierung es verlangt hatte. Gelungen war das mit Hilfe der Hamburg Commercial Bank (früher: HSH Nordbank), die mit Beginn der Signa-Pleitewelle den Vertrag kündigte, so dass es auch keine gültigen Mietzusagen mehr gibt. Kühne will nun die Verwaltung der Hansestadt zum »Ankermieter« im »Elbtower« und zudem zum Projektleiter machen. Die Stadtregierung solle Verträge über den Weiterbau des Gebäudes aushandeln und auch Investoren auftreiben, die die Finanzierung des Protzbaus sicherstellen könnten. Werde auf diesem Weg nicht genügend Geld gesammelt, müsse die Stadt selbst die Finanzierungslücke »über einen eigenen Investitionsbeitrag« schließen, so Kühne.

Dieter Becken, Immobilienentwickler in der Hansestadt, hätte gerne Signal Iduna und die Commerz Real – beide schon bisher am Projekt beteiligt – sowie die Kühne-Holding an Bord. Weitere Investoren seien erwünscht, erklärte Becken gegenüber dem Spiegel. Er selbst wäre dabei, wenn die Stadtregierung ihn zu einem Einstieg beim Turmbau auffordere. Bisher arbeitet er an einem eigenen Konzept für das Hochhaus, das im September in einem verbindlichen Angebot für das Vorhaben münden soll. Auch er setzt er dabei auf Partner wie Kühne das tut.

Unterdessen nimmt das Insolvenzverfahren über die »Elbtower«-Gesellschaft seinen Gang. Insolvenzverwalter Torsten Martini wolle das unfertige Gebäude plus Idee bis zum Jahresende verkauft haben. Es gebe einige Interessenten, etwa ausländische Finanzkonsortien und zwei einheimische Bieter. Bürgermeister Tschentscher hat ein finanzielles Engagement beim »Elbtower«s inzwischen ausgeschlossen. »Herr Benko, die Signa-Gruppe und ihre Investoren haben in Österreich und Deutschland großen Schaden für das Gemeinwesen angerichtet. Daraus ergibt sich keine moralische Position, um irgend etwas von den betroffenen Städten oder unbeteiligten Dritten zu fordern«, zitierte dpa am Sonntag den Politiker.