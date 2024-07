Grenzkontrollen wegen Olympischer Spiele

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vorübergehende Kontrollen an der deutschen Grenze zum westlichen Nachbarland Frankreich angeordnet. Auch im Flugverkehr gibt es demnach Grenzkontrollen. Die Maßnahme gilt vom 20. Juli bis 30. September, wie ein Ministeriumssprecher am Sonnabend mitteilte. Die Kontrollen bestehen damit für die Dauer der Olympischen Spiele sowie der darauffolgenden Paralympischen Spiele, die beide in Paris ausgetragen werden. Die Grenzkontrollen zur Fußballeuropameisterschaft in der BRD endeten am Freitag. (dpa/jW)