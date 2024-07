Ex-CDU-Senator bei AfD-Wahlkampfauftakt

Berlin/Werder (Havel). Der frühere Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth hat den Wahlkampfauftakt der AfD Brandenburg besucht. Kurth nahm als Gast an der Veranstaltung in Werder (Havel) am Freitag teil. Der Exsenator hörte sich die Reden von AfD-Landeschef René Springer und Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt an und hatte auch eine AfD-Wahlkampffahne in der Hand. Er werde aber kein Mitglied der AfD, sagte Kurth dpa. Kurth war von 1999 bis 2001 Berliner Finanzsenator. Von 2001 bis 2006 saß er im Abgeordnetenhaus. Im Jahr 2009 scheiterte er als CDU-Kandidat bei der Wahl zum Kölner Oberbürgermeister. Kurth trat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr aus der CDU aus. (dpa/jW)