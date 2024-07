Miguel Rodríguez Chow

In Nicaragua ist am Freitag (Ortszeit) der 45. Jahrestag des Sieges der Sandinistischen Revolution begangen worden. Beim zentralen Festakt mit Präsident Daniel Ortega im Zentrum von Managua waren auch zahlreiche internationale Gäste anwesend. Die rot-schwarzen Fahnen der sandinistischen Befreiungsfront FSLN wurden geschwenkt (Bild). Am 19. Juli 1979 hatte die nach dem Widerstandskämpfer Augusto Sandino benannte linke Guerillabewegung den US-gestützten Diktator Anastasio Somoza gestürzt und radikale Sozialreformen eingeleitet. (jW)