Nachschlag: Altes Handwerk

CHROMORANGE/IMAGO Bis heute sind Holzöfen zum Backen von Brot oder Pizzen unübertroffen …

Wer weiß noch, wie ein Bauernofen zum Brotbacken gebaut wird? Mit dem sogenannten Ofen- oder Bleistein, der nur mit Hammer und Meißel aus den Südtiroler Felsen gebrochen wird? Wer weiß noch, wie die Arbeit eines Köhlers vonstatten geht? Wie man einen Brunnen baut, fast in reiner Handarbeit und mit Muskelkraft? Mit Naturmaterialien wie Sägespänen und Holz und dem Wissen, das über Jahrhunderte weitergegeben wurde? Wie man einen Schuh noch an den Fuß des Trägers maßgeschneidert anpasst? Man das dafür benötigte Leder nicht mit Chemikalien in Akkordzeit, sondern mit Ruhe und den Rindenauszügen von Eiche, Akazie und Fichte gerbt? Auf Youtube findet sich eine ganze Schatzgrube an Filmen, die solch altes, beinahe ausgestorbenes Handwerk zeigt. Zum Beispiel die Reihe »Der Letzte seines Standes« der Benedikt-Kuby-Filmproduktion. Sie ist auch für diejenigen zugänglich, die keinen Fernseher haben, aber dennoch für eine halbe Stunde in eine andere Zeit eintauchen wollen. (mam)