Faschistenversteher des Tages: El-Hotzo-Kritiker

foto2press/imago Sebastian Hotz alias »El Hotzo«

Die Republik hat einen neuen Paria: Sebastian »El Hotzo« Hotz, Vollzeit-Internet-Troll ohne Herz für Faschisten. Kubicki möchte ihn gerne strafverfolgen. Tesla-Milliardär Elon Musk höchstpersönlich geht beim BRD-Kanzler petzen: Hier scheint etwas ganz, ganz Großes, ja gar Systemgefährdendes auf dem Spiel zu stehen. Es fing an mit geschmacklosen Witzchen nach dem Attentatsversuch auf den Rechtsaußenclown Donald Trump vor einer Woche. Dann legte Hotzo nach: »Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.« In der BRD kommt das nicht gut an. Die ARD hat in letzter Sekunde eine lange für Donnerstag abend geplante Literaturveranstaltung mit Hotzo in Augsburg gecancelt, in vorauseilendem Gehorsam hatte der RBB ihn schon Anfang der Woche aus der Radiosendung »Theoretisch cool« verbannt, und das ZDF hat sich distanziert, obwohl er nicht einmal fürs Zweite arbeitet.

Dem zugrunde liegt das Bekenntnis an das Gewaltprimat des bürgerlichen Staates. Gewalt, so lernten wir dieser Tage von Ministerin Annalena Baerbock, dürfe schließlich »niemals zum Mittel der politischen Auseinandersetzung werden«. Für Gaza, Ukraine und das Mittelmeer zählt das freilich nicht, und mit Faschisten und Rechten – wie denen in Rom, Kairo oder Budapest – arbeiten wir zusammen im Krieg gegen Geflüchtete.

Den Vogel abgeschossen hat Martina Kix in ihrem Spiegel-Kommentar namens »Sorry Seems to Be the Hardest Word«. In dem legt sie Hotzo ernsthaft eine »aufrichtige Entschuldigung« nahe. Zu Kreuze kriechen bei Donald Trump also? Der deutsche Journalismus hat fertig. Denn dass Hotzo möglicherweise ja der Auffassung ist, sich überhaupt nicht entschuldigen zu müssen, kommt ihr wohl nicht in den Sinn – ebensowenig die Möglichkeit, dass manche Menschen tatsächlich der Auffassung sein könnten, tote Faschisten sind die besseren Faschisten.