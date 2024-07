Nachschlag: Perpetuum Petroleum

ZDF/Michael Tremer Maike Kühl durfte als neues Mitglied im Stammensemble der Kabarettsendung in der Sendung zur Klimakatastrophe die Kapitalistin spielen …

Ist das nicht abgedroschen? Schon wieder das Klima als Thema der Satiresendung »Die Anstalt« und einmal mehr Max Uthoff in seiner Verkleidung als Physiker Isaac Newton, der dem Publikum Vernunft einbleut. Doch es geht um den Skandal, dass die Öl- und Gaswirtschaft gar nicht daran denkt, ihren Goldesel im Stall zu lassen und Förderung und Verbrauch fossiler Brennstoffe zurückzuschrauben, gar ihr Geschäft einzustellen. Im Gegenteil wird über den Betrug mit sogenannten CO2-Zertifikaten hinaus an einem weiteren Schwindel gearbeitet: einem gigantischen Pipelinesystem mit Endlagern zur Speicherung von Kohlendioxid, obwohl nicht sicher ist, ob das überhaupt funktionieren kann. Die als Illustration des »Perpetuum Petroleums« in der Sendung präsentierte Karte ist übrigens unvollständig. Denn das Leitungsnetz bleibt nicht auf Europa oder die EU beschränkt. Auch der afrikanische Kontinent soll den reichen Ländern im Norden weiter nicht nur als Energielieferant, sondern auch als Müllhalde dienen. (jt)