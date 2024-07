jW-Grafik Der Marxismus dient der jW als Kompass bei der Analyse weltweiter Vorgänge. Für den Inlandsgeheimdienst ist das schon »verfassungsfeindlich« und Grund genug, die Tageszeitung zu bekämpfen

Am Donnerstag heißt es: Verlag 8. Mai GmbH gegen Bundesrepublik Deutschland. Das sind die Prozessgegner einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Geklagt hatte der Verlag bereits vor drei Jahren dagegen, dass die Tageszeitung junge Welt vom Inlandsgeheimdienst seit Ende der 90er Jahre in dessen Verfassungsschutzberichten aufgeführt wird. Sich aus dieser Nennung ergebende Nachteile bei Verbreitung und Bewerbung sind Absicht. Es gehe darum, junge Welt den »Nährboden zu entziehen«, hat die Bundesregierung im Frühjahr 2021 auf eine parlamentarische Anfrage eingestanden.

Der Zeitung wird vorgeworfen, nicht primär ein journalistisches Produkt zu sein. Vielmehr seien die jW, der Verlag und die Genossenschaft als Haupteigentümerin »linksextremistische« Personenzusammenschlüsse mit umstürzlerischer Agenda. Ableiten will der Inlandsgeheimdienst dieses irre Konstrukt aus dem Marxismus, der junge Welt erklärtermaßen als Kompass zum Verständnis inländischer wie weltweiter Vorgänge dient. Dabei verstößt laut Bundesregierung schon die von vielen Sozialwissenschaftlern oder Gewerkschaftern geteilte Feststellung einer Klassenspaltung der Gesellschaft gegen das Grundgesetz.

Im letzten Schriftsatz der Geheimdienstanwälte, der die Klägerin am Mittwoch erreichte, wird der Zeitung eine »Diffamierung« durch die Beschreibung der BRD als kapitalistisch und imperialistisch unterstellt. Zudem verwende jW Vokabular wie »Arbeiterklasse«, »Klassenkampf« und »Klassenjustiz«. Inwieweit letzteres eine adäquate Zustandsbeschreibung ist, davon kann der Prozess vor dem Verwaltungsgericht Berlin Zeugnis ablegen. Denn im Kern geht es darum, inwieweit und für wen die grundgesetzlich garantierte Pressefreiheit gilt – gerade in Zeiten, in denen das Land wieder auf »kriegstüchtig« gedrillt wird.