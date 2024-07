Reumütiger Terrorist des Tages: Joe Biden

Jacquelyn Martin/AP/dpa Der Hauptvertreter der westlichen Gerontokratie muss sich nun noch Aufwiegelung zum Mord an seinem Rivalen vorwerfen lassen (Washington, 15.7.2024)

Der Wahlkampf in den USA scheint gelaufen. Der Attentäter, der am vergangenen Wochenende bei einer Kundgebung unbehelligt von Einsatzkräften und Bodyguards auf ein Dach klettern konnte, um von dort aus den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump unter Feuer zu nehmen, hat diesen zwar verfehlt, aber Amtsinhaber Joe Biden getroffen. Das Bild vom heldenhaften Trump, der mit Blutspuren an Ohr und Wange trotzig die Faust zum Kampf hebt, dürfte kaum mehr zu toppen sein.

Zumal Konkurrent Joe Biden ohnehin schwächelt. Am Montag musste er sich erneut einem Interviewtermin stellen, diesmal mit dem Sender NBC. Dabei ging es nicht allein darum, den Vorwurf zu widerlegen, dass er zu senil sei für den Job im Weißen Haus. Biden musste sich vor allem rechtfertigen, weil er seine Anhänger noch ein paar Tage vor dem Attentat auf Trump aufgefordert hatte, diesen »ins Visier« zu nehmen: »It’s time to put Trump in the bullseye«, hatte er wörtlich gesagt.

Ein verhängnisvoller Fehler. »Was ich meinte, ist, dass wir uns auf ihn konzentrieren sollten, auf das, was er tut«, wollte Biden im NBC-Gespräch klarstellen. »Konzentrieren auf seine Politik, die vielen Lügen, die er in seinen Stellungnahmen von sich gibt.« Doch das hindert nicht, dass die rechten und ultrarechten Trump-Anhänger Bidens Äußerung weiter wörtlich nehmen und in einer eigentümlichen Schuldumkehr die Demokraten als unberechenbare, gewaltbereite Chaoten, ja Terroristen abstempeln, die gegen politische Gegner nur das Mittel der Gewalt kennen.

Aus dieser Perspektive wäre dann womöglich noch der Putschversuch verständlich, den Trump und seine ultrarechten Groupies nach den verlorenen Wahlen von 2020 in Washington anzettelten. Die USA sind eben auch nur ein »Shithole Country«, um ein auf Haiti gemünztes Zitat Trumps abzuwandeln.