Nachschlag: Vorteil des Mediums

jW Evan Vuccis Foto war am Montag auf den Titelseiten fast aller großen deutschen Tageszeitungen zu sehen. Trump erwies sich einmal mehr als PR-Profi

Es ist das Pressefoto des Jahres 2024: US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump unmittelbar nach dem Attentat vom Sonnabend, umringt von Security, mit nach oben gereckter Faust, hinter ihm die US-Flagge. Ein ikonographischer Moment, der den Ausgang der Präsidentschaftswahlen im November entscheiden könnte. Festgehalten hat ihn AP-Fotograf Evan Vucci, der Trump seit längerem auf Wahlkampfrallys begleitet, wie der Guardian berichtet. Dass sich so etwas anbahnen würde, war beim Betrachten der Bewegtbilder, wie sie die »Tagesschau« am Sonnabend abend zeigte, zu ahnen. Den Vorteil der Momentaufnahme spielt das Medium Fotografie hier allerdings voll aus. Vuccis Bilder, so der Fotograf gegenüber dem Guardian, gingen live an seine Agentur. Nachdem Trump weggefahren sei, habe man ihn und andere Fotografen, so der Guardian weiter, in ein abgeschirmtes Zelt gebracht. Erst 45 Minuten später habe Vucci auf einem leeren Parkplatz sein Foto das erste Mal gesehen – da war es bereits auf Social Media. (mis)