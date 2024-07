An der Wegscheide

Tingshu Wang/REUTERS Baustelle im »Beijing Central Business District« (14.7.2024)

Kaum 4,7 Prozent! Die Meldung, Chinas Wirtschaftswachstum verringere sich, habe im zweiten Quartal 2024 klar unter den 5,3 Prozent des ersten Quartals 2024 gelegen, machte am Montag in westlichen Leitmedien die Runde. Was war da los? Verlor die Volksrepublik, die über Jahrzehnte hin mit zeitweise zweistelligen Wachstumsraten geglänzt hatte, wirtschaftlich an Schwung? Geriet gar deren Ökonomie, die immer noch einen großen Staatsanteil hat, in eine elementare Krise? Zeitungen bebilderten ihre Berichte zum gesunkenen Wachstum mit Fotos von Hochhäusern unter düsterem, wolkenverhangenem Himmel in Beijing, gerne – die Immobilienkrise! – mit untätigen Kränen neben halbfertigen Wohnblocks im Hintergrund. All das in der kaum verhohlenen schadenfrohen Hoffnung, der Westen könne Chinas Wirtschaftsmodell vielleicht doch überlegen sein.

Ein schwächeres Wirtschaftswachstum als zuvor – das ist auch ein Thema bei der seit Montag laufenden dritten Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Die Volksrepublik steht ökonomisch wohl an einer Wegscheide. Der Grund: Im Westen sucht man ihre technologische Entwicklung zu bremsen, vielleicht sogar zu stoppen, indem man ihr die modernsten Spitzentechnologien, Halbleiter beispielsweise, vorenthält. Damit läuft China Gefahr, langfristig nicht weiter wachsen zu können wie bisher und auf seinem Entwicklungsstand zu verharren. Für Beijing kommt das nicht in Frage. Es setzt daher mit aller Kraft darauf, die Spitzentechnologien selbst weiterzuentwickeln sowie künftig darüber Wachstum zu generieren. Das bisherige, stark vom Bau von Infrastruktur und Immobilien getriebene rein quantitative Wachstum soll, so wird es das ZK-Plenum wohl beschließen, Vergangenheit sein.

Klar ist allerdings: Beijing wird in nächster Zeit nicht vor allem auf Wachstumsraten schielen. Die Schadenfreude westlicher Leitmedien geht also am Kern der Sache vorbei. Klar ist auch: Falls Chinas Hightechentwicklung gelingt, haben westliche Konzerne den wohl größten Zukunftsmarkt für Spitzentechnologien verloren. Ob die Volksrepublik es schafft, sich bei den »Produktivkräften neuer Qualität«, wie sie in Beijing genannt werden, an die Weltspitze zu setzen, das entscheidet auf lange Sicht womöglich auch über die künftigen Hierarchien in der Weltpolitik. Die Weichen dazu werden jetzt und in den kommenden Jahren gestellt. Für den Westen steht es so langsam Spitz auf Knopf.