DKP ruft zu Protest gegen Raketenstationierung auf

Hanno Bode/IMAGO Wahlplakat der Deutschen Kommunistischen Partei in Hamburg

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) protestiert gegen die angekündigte Stationierung von US-Raketen und Hyperschallwaffen in Deutschland und teilte dazu am Sonnabend in einer Erklärung mit:

»Erst vor wenigen Wochen hat die Ukraine den nuklearen Abwehrschirm Russlands beschädigt, fast täglich wird an der Eskalationsschraube gedreht, und nun soll Deutschland zur Abschussrampe für Enthauptungsschläge werden«, sagt Patrik Köbele, Parteivorsitzender der DKP. »Das ist eine brandgefährliche und verantwortungslose Drohgebärde. Die Ampel geht einen weiteren Schritt, um Deutschland zum Kriegsschauplatz zu machen.«

Die Partei weist darauf hin, dass es sich bei dem in der Diskussion stehenden Hyperschallmodell »Dark Eagle« um eine Waffe handelt, mit der gezielt Kommandostrukturen und Regierungseinrichtungen ausgeschaltet werden können. »Die NATO droht mit dem ersten Schlag in einem großen Krieg, und die Bundesregierung stellt sich in die vorderste Reihe. Damit ist eine weitere Grenze überschritten – und das ohne Beteiligung des Bundestags oder vorherige öffentliche Debatte«, so Köbele. »Dabei wird eines deutlich: Die Kriegstreiberei der Ampel wird nicht von alleine aufhören, sie muss gestoppt werden! Dafür brauchen wir einen öffentlichen Aufschrei und eine breite Bewegung all derer, die für den Frieden mit Russland und China kämpfen.«

Die DKP ruft dazu auf, gegen die geplante Stationierung zu protestieren. »Der Krieg in der Ukraine muss schnellstmöglich auf diplomatischem Weg beendet werden. Friedenspläne, etwa von China, aber auch Angebote von Russland, liegen auf dem Tisch.«

Der Deutsche Bibliotheksverband zeigte sich am Freitag nachmittag hoch besorgt über wertvolle Bestände der Zentral- und Landesbibliothek Berlin:

Zum wiederholten Male kam es durch Starkregen am vergangenen Mittwoch in der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) Berlin zum Versagen der Dachentwässerung, die direkt durch das Büchermagazin verläuft und dieses unter Wasser gesetzt hat. Dadurch sind am Standort Berlin-Mitte Hunderttausende Bücher in Gefahr, darunter kulturelles Erbe Berlins. Etwa 870 Bücher sind direkt betroffen sowie die Hüllen von etwa 500 Schallplatten. Durch das Wasser steigt die Luftfeuchtigkeit in den Räumen und damit die Gefahr von Schimmelbildung.

Bereits seit Jahren ist bekannt, dass das Gebäude in der Breiten Straße marode ist, Lecks im Dach hat und bei jedem Starkregen gefährdet ist. Die unteren Fenster liegen nur knapp über der Spree, bei Hochwasser droht auch hier eine Gefahr. Auch der zweite Standort der ZLB, die Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg, ist ein Sanierungsfall.

Dazu erklären Dr. Holger Krimmer, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Bibliotheksverbandes e. V. (dbv), und Regina Kittler, Vorsitzende des dbv-Landesverbandes Berlin: »Wir sind hoch besorgt über diese Zustände. Wir rufen daher die Berliner Politik auf, schnell zu handeln und der ZLB ein neues, sicheres Bibliotheksgebäude zur Verfügung zu stellen. Der Umzug in das Gebäude des Kaufhauses Galeries Lafayette im Quartier 207 in der Friedrichstraße wäre eine Jahrhundertchance und gleichzeitig eine Frage der Verantwortung und Vernunft. Sie bietet sich nur noch in einem engen Zeitfenster.«