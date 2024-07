Schwervermittelbares des Tages: Ukrainisch

Anastasiia Smolienko/IMAGO/Avalon.red Ukrainische Sprache, schwere Sprache

Dieser Tage an einem Badestrand in Odessa: Die Wellen plätschern, das Softeis schmilzt, von irgendwo dudelt Musik. Alles könnte so friedlich sein, aber nein: Eine Frau beschwert sich beim Bademeister, dass die gespielte Musik russisch sei. Wobei die Songs sogar noch aus der Sowjetzeit stammten, also auch keine Verherrlichung Putins darstellen konnten. Genau deshalb aber regte sich eine Bikinipatriotin auf. Und zettelte damit einen Zoff knapp unterhalb der Handgreiflichkeit an. Denn die meisten Badenden wollten die als anstößig monierten Songs hören.

Überhaupt ist es mit der Durchsetzung des Ukrainisch-Gebots schwierig. Zumal im Ausland, wo das ukrainische Sprachgesetz ja nicht gilt. So hat eine Kiewer Geschäftsfrau am Comer See sauteuer geheiratet und Videos davon gepostet. Nicht nur, dass Teile der ukrainischen Volksseele kochten, denn wie könne man, »während die Jungs im Schützengraben sitzen«, so einen Luxus zur Schau stellen. Und dann noch mit einem russischen Sänger als Stargast. Das ging für das patriotischen Onlinekommentariat gar nicht, obwohl der Musiker drei oder vier Lieder in ukrainischer Sprache vortrug.

Derweil regte sich in Estland der Vorsitzende der konservativen Nationalpartei auf: Die Regierung habe Estland »in zwei Jahren stärker russifiziert als Zar Alexander III. und Stalin zusammen«. Wie das? Indem sie nämlich ukrainische Flüchtlinge ins Land gelassen habe, und die redeten doch tatsächlich auf der Straße und untereinander russisch. Also, so der Politiker gegenüber der – notabene zumindest im Internet auch auf Russisch erscheinenden – Zeitung »Postimees«: Raus mit ihnen!

Schließlich bekam in Dnipro (Dnjepropetrowsk) eine Mathematiklehrerin ein Disziplinarverfahren und eine Gelddstafe von umgerechnet 85 Euro aufgebrummt, weil sie in einer Onlineunterrichtsstunde den Pythagoras auf Russisch erklärt hatte. Klare Feindbegünstigung.