Heimatfront schließen

Kenneth Moll/US NAVY/dpa

Nach dem Anti-Russland-China-Gipfel der NATO ging kurz in der Bürgerpresse ein Gespenst um: Kommt die Friedensbewegung der 80er Jahre wieder? Der in Washington verkündete Beschluss, ab 2026 hierzulande bis weit ins russische Hinterland reichende Waffen zu stationieren, hatte dasselbe Motiv wie die vor 45 Jahren angezettelte NATO-»Nachrüstung« gegen die Sowjetunion: Die Fähigkeit erlangen, ungestraft einen Erstschlag gegen die politische und militärische Führung in Moskau zu führen. Die Empörung, die vor mehr als 40 Jahren große Teile der Bevölkerung Westeuropas und der Bundesrepublik ergriff, ist offenbar noch im Gedächtnis der heutigen Strategen des Westens. Es liegt ja auch auf der Hand und Moskau bestätigte es inzwischen: Wer eine Bedrohung solcher Art für Russland installiert, wird zur Zielscheibe. Kein Zufall, dass die Stationierung erst nach den nächsten Bundestagswahlen beginnen soll. Der »Friedenskanzler« im Wahlkampf mit bereits installierten Marschflugkörpern und Hyperschallwaffen – das war wohl doch zuviel.

Die Nervosität beim regierenden Personal in Berlin und in den angeschlossenen Redaktionen ist jedenfalls groß. Zudem antwortete Scholz auf die Frage, ob er mit größerem Widerstand der Bevölkerung und gar aus der eigenen Partei bei der Rückkehr weitreichender Waffen rechne, mit Bidenschem Geistesblitz: »Diese Entscheidung ist lange vorbereitet und für alle, die sich mit Sicherheits- und Friedenspolitik beschäftigen, keine wirkliche Überraschung.« Die Stationierungsankündigung kam also nicht aus heiterem Himmel, sie war ebenso »lange vorbereitet« wie die »Zeitenwende«-Erklärung von 2022. Das dürfte die Gemüter so besänftigen wie Selenskijs Begrüßung durch Biden als »President Putin«.

Fest steht: Ein Feind wird gebraucht – das verlangen die Dauerkrisen von Staat und Gesellschaft, die Wut in der Wählerschaft, die Rüstungskonzerne und die Hurraschreier des neusten deutschen Bellizismus mit Bündnis 90/Die Grünen und ihrem antideutschen Wurmfortsatz an der Spitze bis zu deren Lautsprechern Bild, FAZ, Spiegel und ARD/ZDF. Die Heimatfront ist wacklig, die Massen in keiner Weise kriegstüchtig, am Feindbild ist noch allerhand zu pinseln.

Wie passend, dass ab Freitag wieder genug Farbe auf die Palette kam: Aus einem von Geheimdiensten mitgeteilten Anschlagsversuch auf den Rheinmetallchef wurde flugs eine Tatsache und Teil des »hybriden Krieges« (CDU-Kriegsmoraltrompeter Roderich Kiesewetter), den »der Russe« in allen Sphären gegen den Westen führt. Am Sonntag wurde bereits zurückgeschlagen: Die Wochenendpresse stimmte die Untertanen darauf ein, dass demnächst Autobahnen und Häfen nur noch für Truppentransporte zur Verfügung stehen und irgendwo schon mal Kriegsgefangenenlager eingerichtet werden. Die Botschaft lautet: Gewöhnt euch schon mal dran. »Wir« machen weiter bis zum »Sieg«.