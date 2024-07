1924, 16. Juli–16. August: In London wird eine Vereinbarung zur Zahlung von Reparationen Deutschlands an die Siegermächte getroffen. Unter der Leitung des US-amerikanischen Finanziers Charles G. Dawes werden Reparationsleistungen an die Siegermächte von bis zu 2,5 Milliarden Goldmark pro Jahr festgelegt. Zugleich legt der Dawes-Plan fest, dass eine Anleihe in Höhe von 800 Millionen Goldmark dazu dienen soll, die deutsche Großindustrie wieder aufzurichten.

1944, 20. Juli: Das Bombenattentat einer Gruppe um Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg auf Hitler scheitert. Die im Besprechungszimmer der »Wolfsschanze« in Ostpreußen plazierte Bombe verletzt Hitler nur leicht. Der Militärputsch unter dem Stichwort »Walküre« schlägt damit fehl.

1954, 20. Juli: Otto John, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wandert in die DDR aus. John kritisiert auf einer Pressekonferenz in Ostberlin den westdeutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU), dessen Politik der Remilitarisierung und Westbindung das Ziel der deutschen Einheit gefährde. Außerdem klagte er den wieder wachsenden Einfluss früherer Nazis in der BRD an, namentlich nannte er Reinhard Gehlen, den Präsidenten des Bundesnachrichtendiensts und früheren Chef der »Abteilung Fremde Heere Ost« der Wehrmacht.

1954, 21. Juli: Die USA, Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und die Volksrepublik China vereinbaren in Genf ein Abkommen über die Einstellung aller Kampfhandlungen in Vietnam, Laos und Kambodscha. Die Unabhängigkeit der Staaten wird garantiert. Die USA »anerkennen« das Abkommen, verweigern aber ihre Unterschrift.

1969, 18. Juli: Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) und 18 Bergbauunternehmen – darunter die Stahlkonzerne Thyssen, Mannesmann, Krupp und Hoesch – unterzeichnen in Essen den Gründungsvertrag der Gesamtgesellschaft Ruhrkohle AG (RAG). 90 Prozent der bundesdeutschen Kohle werden von dem neu geschaffenen Monopol gefördert. Auf Kosten der Bergarbeiter werden umfangreiche Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Bundes- und die NRW-Landesregierung bürgen für die Schulden der alten Unternehmen.

1979, 17. Juli: Nicaraguas Diktator Anastasio Somoza Debayle flieht vor den Truppen der FSLN ins Exil nach Florida. Damit endet die 42jährige Gewaltherrschaft der Somoza-Familie. Nach der Ermordung des Oppositionsführers Pedro Chamorro am 10. Januar 1978 war es zu großen Aufständen gekommen, die militärisch niedergeschlagen wurden. Hieraus entwickelte sich ein blutiger Bürgerkrieg zwischen Somoza-Anhängern und der Befreiungsbewegung, der schließlich in der Regierung der Sandinisten unter Daniel Ortega endet.