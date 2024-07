H. Tschanz-Hofmann/imago Thomas Müntzer predigt den Fürsten (Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert)

Die 1520er waren unübersichtliche Jahre, selbst für Fürsten. Überall fanden sich Prediger ein und verwarfen Althergebrachtes im Glauben und in der Gesellschaft. Auch Allstedt, eine südöstlich des Harz gelegene Kleinstadt, die selbst mit Umland kaum 2.500 Seelen zählte, machte da keine Ausnahme. Ungewöhnlich radikal sollte der dortige Prediger allerdings sein. Als im März 1524 auch noch eine Marienkapelle vor Ort in Brand gesteckt wurde, musste der sächsische Herzog Johann sich der Sache annehmen.

Am 12. Juli 1524 bezieht der wettinische Landesherr auf Schloss Allstedt Quartier. Am Morgen des nächsten Tages wird der Theologe, der solchen Ärger verursacht hat, vorgeladen, um auf Probe zu predigen. Das lässt sich zunächst ganz gewöhnlich an. Sicher, er ereifert sich etwas zu sehr gegen den Klerus, aber das war man in Reformationszeiten gewohnt. Auch den Aufruf, die Regenten hätten den Willen Gottes auszuführen, lassen sich Johann und sein Gefolge gefallen – lieber war man selbst zuständig als der Pfaffe in Rom.

Doch plötzlich kippt die Stimmung. Würden die Fürsten nicht die Gottlosen vertilgen, so donnert der Prediger, »so wird ihnen das Schwert genommen werden«. »Wegtun« solle man sie dann und wo sie sich widersetzen, »erwürgen ohn alle Gnade«. Dergleichen dem Herzog ins Gesicht zu sagen, hatte noch nie jemand gewagt. Fluchtartig verlässt Johann Allstedt.

Unstete Jahre

Der da so unverhohlen und mutig den Fürsten droht, ist Thomas Müntzer. Dass er Mitte 1524 als revolutionärer Theologe die politische Bühne betreten würde, war nicht abzusehen. Zu dem wie aus dem Nichts kommenden Müntzer passt, dass selbst über seine Herkunft kaum etwas bekannt ist. Geboren wurde er in Stolberg, doch weder kennt man die Eltern noch das Geburtsjahr. Vom ersten gesicherten Datum – der Immatrikulation an der Universität Leipzig 1506 – lässt sich zurückrechnen, dass Müntzer 1489 oder 1490 geboren worden sein muss. Anfang 1514 wird er in der Halberstädter Diözese zum Priester geweiht. Aus Briefen kann geschlossen werden, dass Müntzer sich 1517 oder 1518 in Wittenberg aufgehalten und Martin Luther getroffen hat.

Ab 1520 wirkt Müntzer in Zwickau, wo er an der Marienkirche und der Katharinenkirche sein Profil als ablasskritischer Reformer schärft. Doch zeigen sich bereits Differenzen zu Luther. In der Zwickauer Kirchengemeinde trat ein predigender Tuchmacher namens Nikolaus Storch auf, der Müntzer tief beeindruckte. Dieser Laie sei mit seiner Bibelkenntnis über alle Priester erhaben, so Müntzer, der dessen spiritualistisches Verständnis der Bibel übernahm. Anders als Luthers »sola scriptura«-Prinzip, demzufolge allein die Heilige Schrift den Willen Gottes vermittle, sei dieser für Laien unmittelbar erfahrbar. Wer keine innerlich, lebendige Offenbarung empfängt, »der weiß von Gotte nichts gründlich zu sagen, wenn er gleich hunderttausend Bibeln hätt gefressen«.

Doch ist es zunächst Luther, der im Vordergrund steht. Als dieser sich im April 1521 weigert, vor dem Kaiser seine Lehren zu widerrufen, spitzt sich die politische Lage auch für Müntzer zu. Er kehrt Zwickau den Rücken zu und geht wieder auf Wanderschaft, getrieben von dem Glauben an eine bevorstehende Apokalypse und die Ankunft des Antichrist.

Erst Anfang 1523 wird er sesshaft und nimmt eine Stelle als Pastor an der Johanniskirche in Allstedt an. Dort findet er endlich Verhältnisse vor, unter denen er wirken kann. Den Gottesdienst krempelt er völlig um, übersetzt Bibelkapitel ins Deutsche und liest sie der Gemeinde vor. Damit ist er unerwartet erfolgreich. Aus dem ganzen Mansfelder Land und dem Südharz kommen Bauern, Handwerker, Tagelöhner und Bergarbeiter, um ihm zuzuhören. Den Adligen in der Umgebung ist das ein Dorn im Auge. Der katholische Graf Ernst von Mansfeld verbietet seinen Untertanen, nach Allstedt zu gehen. Müntzer wiederum beschwert sich darüber bei Kurfürst Friedrich dem Weisen. Erste Herrschaftskritik klingt durch, als er im Oktober 1523 schreibt: »die fursten seyn den frommen nicht wohlgesinnt.«

Unterstützung erhalten die Adligen von unerwarteter Seite. Luther schreibt im Juni 1524 an den sächsischen Kurprinzen Johann Friedrich, der »Satan von Allstedt« trotze in seinem Winkel und wolle nicht zu Gesprächen nach Wittenberg kommen. In der Folge beginnt Müntzer sich von dem zunehmend obrigkeitstreuen Luther abzugrenzen, nennt ihn zunächst zurückhaltend »Bruder Sanftleben«, später polemisch »Doktor Lügner« oder »der neue Papst«. Um sich publizistisch gegen dessen Angriffe zu wehren, will er in Allstedt eine Druckerei einrichten. Das gelte es zu unterbinden, schreibt Anfang Juli Friedrich der Weise an seinen Bruder, den Herzog Johann.

Letzterer macht sich daraufhin mit dem Kurprinzen nach Allstedt auf. Am 13. Juli hält ihnen dort Müntzer die »Fürstenpredigt«. Sie behandelt einen Text des Propheten Daniel, in dem es um die Deutung eines Traums des babylonischen Königs Nebukadnezar II. geht. Der Traum dreht sich um eine riesige metallene Statue, die von einem Stein, der von einem Berg herabrollt, umgestürzt wird. Müntzer gibt der Erzählung über den Stein, der symbolisch für den Geist Christi steht, der die sündhaften Weltreiche zu Fall bringt, eine herrschaftskritische Wendung und warnt die Fürsten: »Denn der Stein, ohn Hände vom Berge gerissen, ist groß geworden. Die armen Laien und Baurn sehn ihn viel schärfer an denn ihr.«

Wendepunkt

Gegenüber den sanft mahnenden Fürstenspiegeln des Mittelalters war die »Fürstenpredigt« ein völliger Bruch. Auch das darin formulierte Widerstandsrecht war bis dato unbekannt. Denn Müntzer ging es nicht um ein bloßes Abwehrrecht gegen unrechtmäßige Eingriffe der Fürsten, sondern um die aktive Schaffung eines gottgemäßen Reiches, das auf sozialer Gleichheit beruht. »Er hatte die Konsequenzen aus seiner Lehre gezogen«, schreibt der Müntzer-Biograph Günter Vogler, »das Widerstandsrecht des Volkes gegen tyrannische Obrigkeiten war öffentlich proklamiert. Das Ziel konnte nur noch eine revolutionäre Veränderung der Welt sein.«

Und der Theologe schritt zur Tat. Am 24. Juli fordert Müntzer in seinem Gottesdienst dazu auf, einen neuen Bund des Volkes mit Gott zu schaffen. An die 500 Menschen bewaffnen sich daraufhin, ziehen zum Rathaus und lassen sich in eine Bundesliste eintragen. Auch in umliegenden Gemeinden und Städten will Müntzer nun die Schaffung von »christlichen Verbündnissen« befördern. Doch das Vorhaben stockt, zu unklar sind die Ziele.

Am 1. August 1524 wird Müntzer zum Verhör nach Weimar einbestellt. Obwohl er von Ratsherren aus Allstedt schwer belastet wird, darf er unbehelligt zurückkehren, muss aber den Druckereiplan aufgeben. Am 8. August verlässt er die Stadt und geht nach Mühlhausen. Dass er in Allstedt nicht mehr wirken konnte, war nur ein Grund für die Flucht. Aus dem Südwesten Deutschlands drangen Berichte von Bauernrevolten durch. Krieg stand bevor, und Müntzer, nun zu allem entschlossen, zog ihm entgegen.