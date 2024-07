»Wie sinnvoll ist ein AfD-Verbot?«. Infoveranstaltung und Diskussion. Mit der zunehmenden Stärke der AfD wird viel über den Umgang mit ihr diskutiert. Die Stimmen für ein AfD-Verbot werden lauter. Zu Gast sind die Kampagnenmacher von »AfD-Verbot. Jetzt«, die für Fragen zur Verfügung stehen. Montag, 15.7., 19 Uhr. Ort: Chekov, Stromstraße 14, Cottbus. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg, Unteilbar Südbrandenburg und Chekov

»Revolte aus dem Stadion«. Vortrag und Diskussion. Anfang der 2010er Jahre führten eine Vielzahl von Krisen und Verwerfungen zu Aufständen in der Welt. Fußballfans spielten dabei eine große Rolle. Welche Rolle spielte das Stadion als politischer Ort? Was wurden aus den Fans und den Revolten? Diese und weitere Fragen werden mit Ralf Heck, Mitbetreiber des Blogs Footballuprising, diskutiert. Dienstag, 16.7., 14 Uhr. Ort: Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Münzenberg Forum Berlin

»Die Präsidentschaftswahlen am 28. Juli 2024 in Venezuela – eine Richtungswahl!?«. Vortrag und Diskussion. Die Wahlbeobachter Blanca Merz und Carsten Hanke (Gesellschaft für Frieden und internationale Solidarität GeFiS e.V.) werden vielfältige Informationen und Tatsachenberichte über das elektronische Wahlsystem in Venezuela sowie einen aktuellen Lagebericht über die Situation vor Ort präsentieren. Mittwoch, 17.7., 19 Uhr. Ort: Am Felde 2, Hamburg. Veranstalter: GeFiS e.V.