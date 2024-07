Nachschlag: Einmal alles mit ohne

Frank Masi/imago images/Cinema Publishers Collection Mal eben die Welt retten: Zeitreise macht’s möglich

Das Rezept dieser 140 Minuten reiner Bizepsmasse bei genau null Gramm Neuronalität ist ganz einfach: Man nehme einen erprobten Blockbuster, ziehe von ihm ab, was ihn erfolgreich macht, und gebe es in eine Schüssel. Der Vorgang muss fünfmal wiederholt werden, ehe alle geschüttelt, nicht gerührt wird. Gerührt nämlich ist man nach Weggucken dieses ebenso länglich wie langen Films kaum. Die Zutaten also: eine Prise »Tenet«, den Diskurs abgezogen. Einen Cup »Krieg der Welten«, ohne die atmosphärische Inszenierung. Ein halbes Kilo »Edge of Tomorrow«, entschält von dramaturgischer Gewitztheit. Abgeschmeckt mit »Terminator«, aber ohne Cyberpunk. Als Topping »Starship Troopers«, nach Aussieben der Parodie. Irak-Veteran Dan reist in die Zukunft. Muss Menschheit retten. Weil Erde sonst kaputt. Kein Bock auf Aliens, aber mache bumm is nich. Also Giftserum. Wie gut, dass Dan auch Biolehrer ist. Merkt man gar nicht, wenn Chris Pratt über den Bildschirm schleicht wie ein Doughnut im Hyde Park. (fb)