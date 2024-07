Informationsstelle Militarisierung warnt vor US-Raketenstationierung in der BRD

Callysta Castillo/Handout via REUTERS Kriegsschiff »USS Laboon« feuert »Tomahawk«-Marschflugkörper ab (14.4.2018)

Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V. warnte am Freitag vor den Risiken der geplanten Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland:

»Mit der Entscheidung, ab 2026 US-Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, kam es am Rande des NATO-Gipfels zum sicherheitspolitischen Paukenschlag«, sagt Jürgen Wagner, geschäftsführender Vorstand der Informationsstelle Militarisierung (IMI). »Diese Entscheidung birgt erhebliche Risiken für eine Eskalation der Spannungen mit Russland und stellt Deutschland vor neue sicherheitspolitische Herausforderungen«. Zudem stelle sich die Frage, ob die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen von langer Hand geplant worden sei.

Hinweise darauf finden sich in der Vorgeschichte der Entscheidung zu einer Stationierung: Der russisch-amerikanische INF-Vertrag (Intermediate Range Nuclear Forces), der die Herstellung und Stationierung landgestützter Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite 500 bis 5.500 km seit 1987 verhindert hatte, war 2019 von den USA gekündigt worden. Jedoch hatten die Vereinigten Staaten nach offiziellen Informationen aus Militärkreisen schon vor dem Ende des INF-Vertrags mit der Entwicklung neuer Mittelstreckenraketen begonnen. Eine erste Multi-Domain Task Force (MDTF) wurden zu Testzwecken bereits 2017 in Wiesbaden aufgestellt und 2021 das 56. Artilleriekommando wieder in Dienst gestellt, welches früher für die »Pershing«-Raketen zuständig war und künftig die Einsätze der neuen Mittelstreckenraketen in Deutschland verantworten soll. (…) Waffensysteme wie »Dark Eagle«, »Tomahawk« oder »Taurus« werden von Russland nicht ohne Grund als massive Bedrohung (»Messer an der Kehle«) wahrgenommen.

Zum selben Thema äußerte sich die Deutsche Kommunistische Partei (DKP):

»Erst vor wenigen Wochen hat die Ukraine den nuklearen Abwehrschirm Russlands beschädigt, fast täglich wird an der Eskalationsschraube gedreht und nun soll Deutschland zur Abschussrampe für Enthauptungsschläge werden«, sagt Patrik Köbele, Parteivorsitzender der DKP. »Das ist eine brandgefährliche und verantwortungslose Drohgebärde. Die Ampel geht einen weiteren Schritt, um Deutschland zum Kriegsschauplatz zu machen.«

Die Partei weist darauf hin, dass es sich bei dem in Diskussion stehenden Hyperschallmodell »Dark Eagle« um eine Waffe handelt, mit der gezielt Kommandostrukturen und Regierungseinrichtungen ausgeschaltet werden können. »Die NATO droht mit dem ersten Schlag in einem großen Krieg und die Bundesregierung stellt sich in die vorderste Reihe. Damit ist eine weitere Grenze überschritten und das ohne Beteiligung des Bundestags oder vorherige öffentliche Debatte«, so Köbele. »Dabei wird eines deutlich: Die Kriegstreiberei der Ampel wird nicht von alleine aufhören, sie muss gestoppt werden! Dafür brauchen wir einen öffentlichen Aufschrei und eine breite Bewegung all derer, die für den Frieden mit Russland und China kämpfen.«

Die DKP ruft dazu auf, gegen die geplante Stationierung zu protestieren. »Der Krieg in der Ukraine muss schnellstmöglich auf diplomatischem Weg beendet werden. Friedenspläne, etwa von China, aber auch Angebote von Russland, liegen auf dem Tisch.«